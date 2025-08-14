Secuestran un Uber en Cipolletti tras protestas de taxistas

Tras un nuevo cruce entre taxistas y el Municipio por las apps en la ciudad, esta mañana se detectó y secuestró otro vehículo de Uber en Cipolletti.

Esta mañana, un Toyota Corolla fue secuestrado porque funcionaba como transporte de pasajero de aplicación.

La tensión entre los taxistas de Cipolletti y el Municipio sumó un nuevo capítulo este jueves, cuando inspectores de tránsito detectaron y secuestraron un vehículo que realizaba transporte de pasajeros mediante la aplicación Uber que no tiene habilitación municipal.

El operativo se llevó a cabo en la intersección de Mengelle y La Plata , donde el automóvil, un Toyota Corolla , se encontraba detenido en doble fila mientras esperaba a un pasajero . Según confirmaron fuentes gubernamentales, personal de la Oficina de Fiscalización y agentes de Tránsito procedieron a realizar el control y constataron que el rodado no estaba autorizado para prestar servicio en la ciudad.

El vehículo fue retenido y trasladado al corralón municipal, y su propietario deberá abonar la infracción de tránsito, el acarreo y las tasas correspondientes para su devolución.

Un antecedente reciente

La acción se produjo apenas dos días después de un operativo similar en la zona de la Terminal de Ómnibus, donde otro automóvil fue retenido por prestar un servicio de transporte de pasajeros sin licencia.

Ambas medidas llegan tras la protesta realizada el martes por taxistas en pleno centro cipoleño, quienes se manifestaron contra la “falta de control y fiscalización” sobre las aplicaciones de transporte que operan de forma irregular en la ciudad.

Secuestro uber Cipolletti (1) Este lunes, el Municipio detecto un nuevo vehículo que funcionaba como Uber en la zona de la terminal. Gentileza

Reclamo del sector y respuesta oficial

En esa movilización, los trabajadores del volante reclamaron la intervención urgente del Municipio y del Concejo Deliberante para frenar lo que consideran una competencia desleal que está afectando seriamente sus ingresos. “Hay cada vez más autos trabajando con apps sin habilitación, sin seguros y sin controles. Mientras tanto, a nosotros se nos exige todo”, fue una de las quejas más repetidas.

El intendente Rodrigo Buteler, tras reunirse con representantes del sector, reconoció la legitimidad del planteo: “El planteo que nos hicieron es legítimo. Ellos argumentan que hay conductores que hacen transporte de pasajeros sin tener habilitación y tienen razón”, señaló en diálogo con LM Cipolletti.

Buteler aseguró que el Municipio siempre realizó controles, pero admitió que el pedido del sector apunta a reforzarlos. “Nos comprometimos en fortalecer los controles con aquellos que se encuentran en infracción”, expresó.

Protesta de taxistas contra Uber

Taxis contra Uber, un conflicto que se intensifica

El enfrentamiento entre el sector de taxis y los prestadores de aplicaciones digitales no reguladas no es nuevo. En los últimos meses, los taxistas presentaron notas, recursos administrativos y hasta propuestas para desarrollar una aplicación municipal exclusiva para el servicio legalmente habilitado.

Su principal argumento es que los conductores que trabajan mediante apps como Uber o Cabify, entre otras, no cumplen con los requisitos legales que sí requiere un taxi: licencias profesionales, habilitación municipal, seguros obligatorios y controles técnicos, entre otros. Esto, aseguran, no solo vulnera la normativa vigente sino que también pone en riesgo la seguridad de los pasajeros.

Por su parte, el Ejecutivo municipal sostiene que continuará con la política de control y secuestro de vehículos no autorizados, reforzando la presencia de inspectores en puntos estratégicos de la ciudad, especialmente en sectores de alta demanda de transporte como la terminal, el centro y zonas comerciales. Sin embargo, el objetivo es regular las apps en el corto plazo, afirmó Buteler.