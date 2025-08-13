El Municipio que se mantiene firme contra Uber y saldrá a secuestrar autos

La polémica por las aplicaciones de transporte crece en el Alto Valle. Un Municipio aseguró a los taxistas que no habilitará el funcionamiento de Uber.

Los taxistas de Cipolletti bloquearon el martes parcialmente el tránsito en el centro de la ciudad exigiendo al Municipio que los inspectores de Tránsito frenen la circulación de autos de la app Uber , o similares. El reclamo se repite en toda la región, aunque con posturas diferentes en los municipios.

El conflicto no es exclusividad de Cipolletti , donde el Municipio anticipó que regulará las aplicaciones en el corto plazo para eliminar la competencia desleal.

En muchas ciudades del Alto Valle hay tensión entre taxistas y conductores de aplicaciones. Mientras en la ciudad se analiza el escenario, con voluntad del Deliberante por regular las apps, en Roca, por ejemplo, la postura de los taxistas cuenta con respaldo pleno del Municipio.

Qué pasa en Roca con Uber

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte de Roca ratificaron controles y sanciones, advirtiendo que “los únicos vehículos autorizados son los taxis habilitados”, los cuales deben cumplir con una serie de condiciones visibles para prestar el servicio. Entre las exigencias se destacan el cartel luminoso en el techo, obleas identificadoras en las puertas delanteras, número de licencia en puertas y baúl, credencial del conductor a la vista, reloj taxímetro y libro de quejas disponible para el pasajero.

También señalaron que quienes utilicen este tipo de servicio “deben exigir el comprobante del viaje, donde conste el importe exacto, la fecha y el horario”.

En cuanto a los vehículos que operan con Uber u otras aplicaciones sin estar registrados, advirtieron al sitio AN Roca que “utilizar un servicio que no cuente con estas condiciones implica un riesgo para los usuarios, ya que al no estar habilitado, el vehículo no realiza los controles de seguridad reglamentarios. Es decir, no se garantiza la calidad del servicio ni las condiciones adecuadas para el traslado de personas, como por ejemplo que el conductor cuente con licencia de conducir profesional y seguro de responsabilidad civil de persona transportada”.

taxis protesta cipolletti

En este contexto, el Municipio informó que los inspectores de Tránsito continúan realizando operativos para detectar vehículos no autorizados. Las denuncias pueden realizarse de forma anónima llamando al 0800-222-9742.

La postura de los taxistas de Roca

Los taxistas afirmaron que trabajan junto al Municipio de Roca para ubicar a los choferes de Uber. Desde uno de los sindicatos que los agrupa, argumentan que la irrupción de estas aplicaciones podría dejar sin trabajo a los taxistas tradicionales, mientras que el Municipio asegura que estas plataformas están fuera de toda normativa y no están tributando impuestos en la ciudad para ejercer esa actividad comercial.

Desde el sindicato, celebraron que el Municipio priorice el cumplimiento de las ordenanzas, la seguridad vial y la competencia leal. “Defender el transporte formal no solo es proteger a los taxistas, sino también cuidar el servicio que se presta a la ciudadanía", afirmaron.

El sindicato Upetax manifestó su compromiso para colaborar con el Municipio para fortalecer todos los controles y el funcionamiento del sector, permitiendo la modernización del transporte público "siempre dentro de la ley".