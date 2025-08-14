Tras 50 años de espera, el gas natural llegará a los hogares del Barrio Labraña

La apertura de sobres se realizará en septiembre y el comienzo se obra se planifica para noviembre.

Luego de 50 años de espera, los vecinos del Barrio Labraña verán la llegada del gas natural a sus domicilios . La obra que beneficiará a 140 familias , comenzará a concretarse con la apertura de sobres para la licitación que se realizará el 30 de septiembre.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler confirmó la fecha de la apertura de sobres donde se conocerán las empresas que se presentaron para llevar adelante la instalación del gas natural y las conexiones domiciliarias en el barrio cipoleño.

La apertura de sobres de la licitación se realizará el 30 de septiembre y proyectan el inicio de obra para el mes de noviembre. La Secretaría de Obras Públicas informó que el monto oficial de la obra es de $208.640.000 y tendrá un plazo de ejecución de 150 días.

“La fecha de apertura de los sobres de la licitación será el próximo 30 de septiembre, vamos a saber cuales son las empresas que se presentan, y esperamos que en noviembre estemos en obra para que se sea el último invierno que estamos atravesando con leña en Labraña, para que puedan tener gas. Como se merecen los vecinos que hace 50 años que viven acá” explicó Buteler.

labraña El anuncio de Rodrigo Buteler en el Centro Comunitario del Barrio Labraña

El anuncio tuvo lugar el miércoles 13 de agosto en el Centro de Promoción Comunitaria del barrio. El intendente anunció la apertura de sobres con la presencia de las familias, que celebraron la decisión municipal y la respuesta a un reclamo que lleva décadas.

Si bien solo se avanzó en la apertura de sobres de la licitación, constituye el comienzo de una nueva etapa para las familias del Barrio Labraña.

E.C.P LABRAÑA (20).JPG Luego de 70 años de espera, el barrio Labraña contará con red de gas natural. Estefania Petrella

Más obras para Cipolletti

Esta obra se suma a la obra de ampliación de la red de gas en el Puente 83. Se trata de una obra que ya comenzó y beneficiará a 70 familias de Cipolletti. La empresa que lleva adelante las tareas es SILPA y cuenta con un plazo de obra de 120 días de corrido.

El desarrollo de estas obras de gas cuentan con una inversión provincial de más de $541 millones enmarcado en el Plan “Gas Rionegrino”.