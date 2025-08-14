Construirán cuatro escuelas técnicas en Río Negro: una estará en Cipolletti

La inversión se realizará con fondos de un acuerdo con empresas de Vaca Muerta Oil Sur. Además de la construcción de los cuatro colegios, se realizará la ampliación de otra.

El desarrollo de Vaca Muerta no solo se refleja en la producción de barriles de crudo, en la ruptura de récords y el crecimiento económico, sino que ahora también invertirá en la escuelas técnicas de Río Negro.

El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck anunció un acuerdo logrado con las petroleras por Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) , que consiste en la inversión de los primeros 60 millones de dólares que serán destinados a la construcción de cuatro escuelas técnicas y la ampliación de otra.

En la misma línea con el desarrollo productivo y económico de la región, las escuelas que se construirán serán en Luis Beltrán, Villa Manzano, El Bolsón y Cipolletti. También se llevará adelante la ampliación del CET de General Conesa. Por esta razón, la posibilidad de asistir a una escuela técnica en estas localidades, permitirá que los jóvenes accedan a una educación de calidad y mayores oportunidades laborales.

Eliana Silva, Directora de Educación Técnica y Formación Profesional celebró la noticia. “Estamos felices por estos anuncios que justamente vienen a dar respuesta a los entornos formativos específicos, pensados para cada especialidad. Cada escuela tiene su impronta, tiene sus propios entornos formativos para el ciclo superior, estos edificios están diseñados justamente para dar respuesta a esto” indicó.

escuelas tecnicas La empresa Vaca Muerta Oil Sur es la empresa que realizará la inversión.

Las cuatro escuelas nuevas y la ampliación del CET, se suma a las doce escuelas técnicas que tiene la provincia de Río Negro. “Dando respuesta a toda esta zona productiva, cada CET creado de acuerdo a la especialidad del entorno socioproductivo, científico y tecnológico” agregó Silva.

La educación técnica permite acceder a especialidades productivas que van en línea con la demanda laboral y el desarrollo productivo de la región. De esta manera, la vinculación de la escuela con el futuro desarrollo de la zona, permite potenciar la educación pública y garantizar el desarrollo profesional de los jóvenes.

“Nuestras escuelas técnicas están diseñadas para que nuestros estudiantes continúen con estudios superiores o también, con la formación general, como lo tiene la secundaria común; pero también con una fuerte relación con el sector socioproductivo, justamente para dar respuesta a las demandas laborales” explicó Silva.

Si bien se desconoce el monto total de la inversión que realizará Vaca Muerta Oil Sur, pero según explicó Weretilneck se trata de los primeros U$S60 millones. Por esta razón cabe la posibilidad de que el acuerdo contemple una inversión mayor.

diseño La inversión será destinada a las Escuelas Técnicas de Río Negro.

Actualización de Diseños Curriculares

Actualmente la Provincia de Río Negro trabaja con la actualización de los Diseños Curriculares y la modernización de los contenidos en la educación técnica. Durante el 2024 se trabajó en cinco especialidades, de las cuales se concretó la resolución provincial de dos: Electricidad y Electrónica.

“Este año estamos trabajando con el tercer Diseño Curricular que es el de Química y antes de que finalice el año vamos a continuar con los otros dos que nos faltan, que son electromecánica y mecánica” concluyó Silva.