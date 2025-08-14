El tiempo en Cipolletti: pasado el frío vuelven las tardes templadas

Las temperaturas están cambiantes en esta segunda quincena de agosto. Lejos de las nevadas de principio de mes, en los días siguientes el frío dará paso a unas tardes templadas en Cipolletti .

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN) anticipa que este jueves estará algo ventoso con cielo mayormente nublado. Durante la madrugada las probabilidades de precipitaciones serán mínimas con una temperatura de 5 grados y viento débil.

Por la mañana seguirá mayormente nublado y la temperatura descenderá a los 4 grados con viento de 32 a 41 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Hacia la tarde la temperatura ascenderá a los 14 grados de máxima con viento de leve a moderado y ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora. Por la noche continuará el viento con esa intensidad y la temperatura descenderá a los 9 grados.

Por su parte, el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipa que durante el día la máxima será de 14 grados con viento de 30 kilómetros por hora y ráfagas de 38 kilómetros por hora, bajo un cielo cubierto. Mientras que durante la noche estará parcialmente nublado y la temperatura descenderá a 1 grado.

Paulatino ascenso de la temperatura y del viento

Está anunciado un leve ascenso de la temperatura para este viernes, como así también de las ráfagas de viento. Estará el cielo parcialmente nublado por la madrugada con una temperatura de 8 grados y viento débil. Se espera para la mañana viento leve con ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora. La temperatura descenderá a los 7 grados de mínima.

Para la tarde estará mayormente nublado y la temperatura alcanzará 15 grados de máxima con viento leve y ráfagas en descenso. Se prevé que no supere los 50 kilómetros por hora. Pero hacia la noche se pronosticaron lluvias aisladas con una temperatura de 8 grados y viento en descenso.

Para la AIC se registrará una jornada con amplitud térmica dado que durante el día se registrarán 16 grados de máxima bajo un cielo cubierto y ráfagas moderadas. En tanto que, durante la noche la temperatura descenderá notablemente a 2 grados con viento leve y ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora.

Días primaverales

El pronóstico para el fin de semana registrará un ascenso de la temperatura que se extenderá hasta el lunes de la próxima semana. Según el SMN, durante el sábado el cielo estará parcialmente nublado y la mínima será de 6 grados con viento prácticamente ausente.

Por la tarde la temperatura ascenderá a los 15 grados de máxima. El domingo habrá un impasse con una mínima de 5 grados y una máxima de 13 grados con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Ya para el lunes habrá un ascenso de la temperatura, estará más templado en la región. La mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 17 grados. Seguirá mayormente nublado, pero el viento será leve.