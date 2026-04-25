Amenazas en las escuelas: allanamientos por el alumno que llevó un arma al colegio

Las autoridades de la institución radicaron la denuncia por intimidación pública y ejecutaron dos allanamientos en viviendas del estudiante. El inesperado hallazgo de los agentes.

El hecho derivó en una denuncia por intimidación pública y dos allanamientos que se concretaron la mañana de este viernes 24 de abril.

Las constantes amenazas de tiroteo en escuelas de Río Negro sumó un preocupante episodio en una escuela de Villa Regina . Un estudiante de 16 años asistió a clases con una réplica de arma de fuego en su mochila. La situación provocó la activación del protocolo que derivó en dos allanamientos en viviendas vinculadas al alumno.

La alarmante situación tuvo lugar en horas de la mañana del jueves, cuando los estudiaron observaron un elemento que a simple vista parecería ser un arma de fuego, pero le informaron a las autoridades sobre el episodio durante la tarde. El hecho derivó en una denuncia por intimidación pública y dos allanamientos que se concretaron la mañana de este viernes 24 de abril.

La Justicia ordenó dos allanamientos en viviendas vinculadas al adolescente

El equipo directivo al tomar conocimiento de los hechos, activó el protocolo correspondiente y cerca de las 20 horas radicaron la denuncia en la Comisaría 5ta. La causa judicial le dio intervención a la Brigada de Investigaciones, quien ordenó las primeras diligencias con dos allanamientos en domicilios vinculados al menor señalado.

Los procedimientos se llevaron adelante la madrugada de este viernes con la participación del juez de Garantías y el fiscal interviniente, junto al personal de la Brigada de Investigaciones.

Allana robo tornería Regina Los allanamientos se realizaron el martes en distintos puntos de Villa Regina. Recuperaron el botín y los sospechosos quedaron imputados. Policía Río Negro

El adolescente entregó voluntariamente el arma

Durante el procedimiento en una de las viviendas ubicadas en pleno centro de Roca, se logró secuestrar el arma, que resultó ser una réplica que utilizaría balines de plástico. El adolescente realizó la entrega voluntaria de la réplica del arma, donde finalmente se verificó que se trataba de un aire comprimido y posteriormente fue secuestrado por las autoridades policiales.

En el allanamiento intervinieron la Brigada, autoridades judiciales y de la Fiscalía, también intervino personal de Senaf.

policía villa regina Los agentes de la Comisaría 5ta descubrieron que el arma se trataba de un aire comprimido.

El menor involucrado en el preocupante episodio asiste a quinto año y ya prestó declaración ante las autoridades, junto a sus padres. La causa continúa en etapa preliminar, el estudiante y el progenitor fueron notificados de la apertura de actuaciones judiciales.

En paralelo, intervienen organismos competentes en materia de niñez y educación, entre ellos el Ministerio de Educación, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y el defensor de niñas, niños y adolescentes de Regina.