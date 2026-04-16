Por amenazas de tiroteos, una escuela de Río Negro colocó un detector de metales en el ingreso

Un escrito en el baño de varones anticipaba una balacera para este viernes 17. Las autoridades del colegio convocaron a una reunión urgente y dieron intervención a la Policía de Río Negro.

La amenaza de disparos en el baño de varones de la institución motivó la activación del protocolo.

Una preocupante situación tuvo lugar en una escuela de San Carlos de Bariloche . Un escrito anunciaba que se iba a desatar un tiroteo este viernes 17 de abril. La amenaza generó conmoción en la comunidad educativa y las autoridades convocaron a una reunión urgente para definir las acciones a seguir.

La aparición de un escrito en un baño del colegio Don Bosco provocó pánico en la comunidad educativa y en el equipo directivo, que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal y la Policía de Río Negro .

A partir de la activación del protocolo , las autoridades del colegio en conjunto con la Policía de Río Negro definieron la colocación de un detector de metales para prevenir el ingreso de armas de fuego a la institución.

La leyenda apareció en la puerta del baño y generó preocupación entre los estudiantes, docentes y las autoridades de la institución. La amenaza de balacera motivó la activación del protocolo para prevenir la situación que anticipaba un tiroteo para este viernes.

WhatsApp Image 2026-04-16 at 15.10.33 La amenaza en el Colegio Jean Piaget de Neuquén capital.

El equipo directivo del Colegio Don Bosco, que cuenta con el nivel inicial, primario y secundario, con una matrícula de más de mil alumnos, convocó a las familias a una reunión urgente para comunicar la gravedad del episodio. En el encuentro detallaron que encontraron un escrito en un baño de varones con amenazas que se cumplirían este viernes 17 de abril.

Se habría definido la colocación de un detector de metales

“Estamos abordando la situación, ya se dio aviso a las autoridades educativas y seguiremos el protocolo previsto ante estos lamentables casos que han tomado público conocimiento en los últimos días”, informó el colegio.

Este jueves se informarán las medidas que se aplicarán para abordar la amenaza de disparos en la institución. El equipo directivo habría definido que se colocará un detector de metales en el acceso principal para controlar que no ingresen armas de fuego al establecimiento y garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa.

tiroteo En las últimas 48 horas, se documentaron mensajes similares en al menos diez instituciones educativas de cinco provincias.

En el comunicado institucional se detallará cómo será el ingreso para este viernes y el mecanismo de colocación de un detector de metales en el acceso principal al colegio.

En las últimas 48 horas, se documentaron mensajes similares en al menos diez instituciones educativas de cinco provincias: Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza y Neuquén.

Las autoridades investigan si el fenómeno responde a un reto viral difundido en la red social TikTok, aunque las investigaciones continúan bajo estricta reserva por tratarse de menores de edad.