Alerta en otro colegio privado por una amenaza sobre un tiroteo: qué se sabe

Apareció una nota en el baño de varones y hay temor entre las familias. Las autoridades dieron intervención al Consejo Escolar Local.

Otro colegio de Cipolletti está en alerta . Pocos días después de la conmoción por las amenazas de un alumno contra sus compañeros del colegio Estación Limay , apareció la advertencia de un tiroteo en el colegio Umbrales . La institución activó el protocolo preventivo , pero hay temor entre los padres.

"Dejaron una nota diciendo que mañana (por este jueves) no vayan a clases porque va a haber tiros para todos o una cosa así", detalló una familia sobre la amenaza que rápidamente se viralizó en lo grupos de Whatsapp de padres y alumnos.

El colegio Umbrales , al igual que el Estación Limay, notificó rápidamente a los padres a través de un correo electrónico que se había activado el protocolo preventivo, pero sin brindar mayores detalles. La comunicación generó "un clima de incertidumbre" en la familia y muchos padres tenían previsto no enviar a sus hijos a clases.

Las autoridades de la institución educativa dieron aviso a la Supervisión y anticiparon que este jueves la jornada escolar será de "reflexión" sobre lo ocurrido. Sobre el episodio solo aclararon que la nota se encontró "en el baño de varones".

"Continuaremos atentos a acontecimientos que nos preocupan y ocupan en este contexto social de alta sensibilidad. Una vez más apelamos a la reflexión conjunta familias - escuela, favoreciendo un clima saludable de convivencia donde el respeto y la comunicación sean la base en la relación de la comunidad educativa", expresaron desde el colegio Umbrales a las familias.

La institución no precisó si realizará una denuncia penal. En caso de hacerlo, la Fiscalía deberá determinar a los autores y establecer si, por su edad, son punibles o no.

El caso del colegio Estación Limay

El colegio Estación Limay de Cipolletti vivió horas de tensión desde el jueves 9 por la amenaza del alumno de segundo año hacia sus compañeros. "Les dijo que iba a ir con un arma y los iba a matar a todos", aseguraron fuentes vinculadas al operativo preventivo que montaron la Policía y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

Por el hecho se radicaron denuncias en la Policía y la Fiscalía. Sin embargo, por su edad, el adolescente no puede ser acusado de delito alguno por lo que la Fiscalía dio aviso a la Senaf para que intervenga en la situación. A partir del incidente, se realizaría un abordaje conjunto entre especialistas de Educación, técnicos del Senaf y autoridades del colegio.

Amenaza de bomba Estación Limay WEB05.jpg Anahí Cárdena

La amenaza de matar a los compañeros habría sido el punto culminante de una relación conflictiva que comenzó en 2025, cuando el grupo cursaba primer año. El acoso escolar -bullying- aparece una vez más como el trasfondo de una situación violenta, en este caso en forma de amenaza.

Las clases se reanudaron con la ausencia del menor que amenazó, por decisión de su familia, para descomprimir la situación. Padres de alumnos de la institución confiaron a LM Cipolletti que en las jornadas posteriores a la amenaza del estudiante de segundo año hubo alto ausentismo.

Amenazas de tiroteo en Roca

En 2025 hubo un caso similar al del colegio Umbrales, en la ESRN 1 de Roca. Las amenazas de tiroteo en un colegio de Roca derivaron en múltiples allanamientos de la Policía en domicilios de alumnos vinculados a los mensajes violentos. En ese caso, las amenazas fueron por redes sociales, no con una nota en el edificio. "Va a haber de todo, hasta tiros", fue el mensaje que desencadenó el pánico.

Siete allanamientos se desarrollaron este lunes en distintos sectores de Roca. La medida fue ordenada por la Justicia tras la denuncia por amenazas agravadas contra la comunidad educativa que realizaron las autoridades de la ESRN 1, el ultimo viernes. Horas antes se habían viralizado amenazas entre jóvenes, quienes anticipaban peleas y "un tiroteo" en el colegio.