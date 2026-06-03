Siguen los cortes y desvíos por el incendio que destruyó el depósito de La Anónima: las calles afectadas

Las tareas de enfriamiento y remoción de cenizas continúan este miércoles. Mantienen restricciones al tránsito por razones de seguridad.

El incendio que destruyó por completo el depósito del supermercado La Anónima en Cipolletti continúa generando complicaciones en la circulación vehicular. Este miércoles 3 de junio permanecen vigentes los desvíos preventivos sobre calle Tres Arroyos , desde Toschi hasta Águeda A. de Medela.

Desde la Dirección de Protección Civil informaron que las restricciones se mantienen por cuestiones de seguridad mientras avanzan las tareas en el sector afectado.

Personal de Bomberos y Protección Civil continúa desplegado en el lugar realizando tareas de enfriamiento y remoción de cenizas , como parte del operativo iniciado tras el devastador incendio que consumió las instalaciones del depósito .

Las autoridades remarcaron que los trabajos son fundamentales para evitar riesgos y garantizar que la zona quede completamente segura.

INCENDIO GALPON LA ANONIMA DIA DESPUES ECP (67) Estefania Petrella

Qué deben tener en cuenta los conductores

Ante la continuidad del operativo, se solicita a los automovilistas circular con máxima precaución y respetar los desvíos señalizados por el personal de tránsito.

Las autoridades municipales recomiendan evitar la zona afectada y optar por recorridos alternativos hasta que finalicen las tareas de emergencia.

INCENDIO GALPON LA ANONIMA DIA DESPUES ECP (5) Estefania Petrella

Atención conductores: anuncian un corte de tránsito en otra zona de la ciudad

El tránsito del centro de Cipolletti estará interrumpido este jueves 4 de junio debido a una obra de desmontaje de columnas de hormigón. El corte de circulación de vehículos será en la intersección de la calle O´Higgins y calle Blas Parera, desde las 9 hasta las 18 horas.

La intervención responde a un corte de tránsito preventivo para llevar adelante el desmontaje de antiguas columnas de hormigón pertenecientes a una línea de media tensión, por eso busca garantizar la seguridad de quienes transitan por el sector. Cada columna de hormigón tiene 14.5 m de largo, lo que constituye un elemento de grandes dimensiones, por lo que su traslado y retiro requieren condiciones de seguridad especiales debido al tránsito del área.