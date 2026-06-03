La conmovedora reflexión de la esposa de uno de los empleados que enfrentaron el incendio de La Anónima

La pareja de uno de los trabajadores del depósito de La Anónima rompió el silencio con un interesante mensaje. Sus emocionantes palabras.

Los trabajadores de La Anónima intentaron apagar el incendio, hasta que las llamas los obligaron a evacuar.

El día después del incendio que destruyó el depósito de La Anónima todo es tristeza, destrucción y desolación en esa parte de Cipolletti . En ese angustiante escenario, una carta publicada por Gisel , esposa de uno de los trabajadores que se encontraba en el lugar cuando comenzó el terrible siniestro, puso el foco en la heroica labor de los empleados que enfrentaron los primeros minutos de la emergencia exponiendo su vida .

“ Hoy quiero escribir desde un lugar muy personal, desde el lugar de esposa de uno de los trabajadores que estaba en el depósito cuando comenzó el incendio ”, expresó al inicio de un mensaje cargado de emoción y orgullo.

La mujer destacó que durante las últimas horas se habló extensamente de las pérdidas materiales, de la magnitud del fuego y del trabajo realizado por los bomberos, pero consideró necesario reconocer también el accionar de quienes estuvieron allí desde el primer instante.

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Según relató, su esposo y varios compañeros del turno noche fueron testigos de cómo las llamas comenzaban a avanzar dentro del depósito. Lejos de pensar únicamente en resguardarse, decidieron actuar con los recursos que tenían a su alcance como las impactantes imágenes lo demuestran:

“Mi esposo, al igual que muchos de sus compañeros del turno noche, vio cómo el fuego comenzaba a avanzar. Y ninguno salió corriendo pensando solamente en sí mismo. Con los recursos que tenían a mano, hicieron todo lo posible para intentar controlar la situación y proteger el lugar donde trabajan cada día”. “Mi esposo, al igual que muchos de sus compañeros del turno noche, vio cómo el fuego comenzaba a avanzar. Y ninguno salió corriendo pensando solamente en sí mismo. Con los recursos que tenían a mano, hicieron todo lo posible para intentar controlar la situación y proteger el lugar donde trabajan cada día”.

Para Gisel, ese compromiso estuvo impulsado por el sentido de pertenencia y por el esfuerzo que cada trabajador deposita diariamente en su tarea.

“No porque alguien se los ordenara, sino porque sienten ese trabajo como propio y porque detrás de cada puesto hay familias, esfuerzo y años de dedicación”, agregó.

Cuando lo importante pasó a ser la vida de cada compañero

Sin embargo, el aspecto que más la conmovió ocurrió cuando comprendieron que el incendio ya no podía ser controlado. "Lo que más me emociona no es que hayan intentado salvar un depósito. Lo que más me emociona es lo que ocurrió después”, escribió.

En ese momento, explicó, las prioridades cambiaron por completo. Ya no se trataba de resguardar bienes materiales, sino de garantizar que todas las personas pudieran salir sanas y salvas.

Incendio en La Anónima de Cipolletti la desesperación de los empleados por apagar el fuego.

“Cuando comprendieron que ya no podían controlar el incendio, dejaron de pensar en las cosas materiales y empezaron a pensar en las personas. No hubo jerarquías, no hubo cargos, no hubo diferencias. Solo hubo compañeros cuidando compañeros”.

El relato describe escenas de solidaridad en medio del temor y la incertidumbre. “Se organizaron entre ellos, se ayudaron, se buscaron unos a otros y se aseguraron de que todos pudieran salir. En medio del miedo y la incertidumbre, eligieron actuar unidos”, destacó.

La frase resume el espíritu que, según Gisel, predominó durante los momentos más críticos de la emergencia.

Un reconocimiento al compañerismo y la humanidad

La mujer expresó un profundo orgullo por su esposo, pero también por cada uno de los trabajadores que compartieron aquella noche difícil. “Como esposa, siento un profundo orgullo. Orgullo por mi marido, pero también por cada una de las personas que estuvieron allí esa noche”, afirmó.

Y añadió: “Demostraron algo que muchas veces olvidamos: que el verdadero valor de un lugar de trabajo no está en sus paredes ni en lo que guarda dentro, sino en la calidad humana de quienes lo integran”.

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En el cierre de su mensaje, Gisel manifestó al sitio Mis Noticias su deseo de que el episodio sea recordado no solo por los daños ocasionados por el fuego, sino también por la actitud solidaria de quienes enfrentaron la situación.

“Ojalá esta historia sea recordada no solo por el incendio que afectó al depósito, sino también por el ejemplo de compañerismo, solidaridad y humanidad que dieron esos trabajadores”.

Y concluyó con una reflexión sobre lo que pasó en el incendio que resume el sentido de su testimonio: “Porque cuando todo parecía perderse, ellos demostraron que lo más importante era que cada uno de sus compañeros pudiera volver a casa con su familia. Y eso vale más que cualquier cosa material”.