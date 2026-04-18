Nueva amenaza de tiroteo en un colegio: ya suman cinco escuelas en alerta

Un cartel con la advertencia apareció en el baño del establecimiento educativo. Una institución colocó un detector de metales en el ingreso principal.

La ESRN Nº2 se convirtió en el quinto establecimiento educativo de la localidad en recibir amenazas de tiroteo.

Las múltiples amenazas de tiroteos en distintas escuelas del país sumó una nueva advertencia en un colegio de Bariloche y ya suman cinco establecimientos educativos que recibieron estos escritos que anuncian una balacera en la localidad cordillerada.

Se trata de la ESRN Nº2, ubicada en el oeste de Bariloche, en el barrio Melipal , se convirtió en el quinto establecimiento en recibir una amenaza de violencia. El mensaje fue encontrado en un baño de la institución y estableció como fecha del posible tiroteo el próximo lunes 20 de abril.

El hecho se enmarca en una serie de incidentes que afectaron a distintos colegios de la ciudad en los últimos días. La ESRN Nº105 , el Colegio Don Bosco y el CET Nº2 recibieron las mismas amenazas sobre un tiroteo que se desataría el viernes 17 de abril .

La viralización de estos mensajes responde a una tendencia que replica en escuelas de todo el país. La publicación a través de las redes sociales, mediante graffitis en paredes, baños y aulas de escuelas, se repitieron en más de diez instituciones en cinco provincias: Neuquén, Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

tiroteo

Las amenazas comenzaron el jueves 16 en escuelas de todo el país

Las advertencias comenzaron el jueves 16 con amenazas en el colegio Don Bosco y en el CET 2. La institución privada comenzó la jornada escolar con presencia policial, revisión de mochilas y una reunión urgente antes del inicio de las clases con el objetivo de informar la activación del protocolo.

Ante la situación, el equipo directivo de la ESRN Nº2 notificó a las autoridades del Ministerio de Educación, a la policía y al Ministerio Público Fiscal para intervenir en la situación. En paralelo, se envió una comunicación a las familias para solicitar calma y la convocatoria a la comunidad para trabajar de forma colectiva.

"Creemos firmemente que el camino para encontrar una solución no es el silencio, sino la construcción colectiva de un escenario escolar saludable" indicó el cuerpo directivo.

colegio don bosco La amenaza de disparos en el baño de varones de la institución motivó la activación del protocolo.

Las consecuencias legales de este tipo de amenazas

Además, explicaron las consecuencias legales de este tipo de actos. “Cualquier tipo de amenaza directa o realizada a través de una red social puede transformarse en un problema judicial serio, tanto para el estudiante involucrado como para su entorno familiar” explicó la directora.

Las autoridades de la escuela también informaron que el cuerpo docente abordará las implicancias emocionales y legales de estos hechos, siguiente con los lineamientos de las autoridades educativas.

En el escrito, los directivos impulsan a las familias a dialogar en sus hogares sobre la gravedad de estas acciones y sobre los riesgos del uso indebido de las redes sociales. “La escuela es una espacio de convivencia pacífica y cuidarla es responsabilidad de todos” concluyó el comunicado.

Por amenazas de balacera, una escuela de Bariloche colocó un detector de metales en el ingreso

Una preocupante situación tuvo lugar en una escuela de San Carlos de Bariloche. Un escrito anunciaba que se iba a desatar un tiroteo el pasado viernes 17 de abril. La amenaza generó conmoción en la comunidad educativa y las autoridades convocaron a una reunión urgente para definir las acciones a seguir.

La aparición de un escrito en un baño del colegio Don Bosco provocó pánico en la comunidad educativa y en el equipo directivo, que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal y la Policía de Río Negro.

tiroteoro La amenaza en el Colegio Jean Piaget de Neuquén capital.

La amenaza de disparos activó el protocolo

A partir de la activación del protocolo, las autoridades del colegio en conjunto con la Policía de Río Negro definieron la colocación de un detector de metales para prevenir el ingreso de armas de fuego a la institución.

La leyenda apareció en la puerta del baño y generó preocupación entre los estudiantes, docentes y las autoridades de la institución. La amenaza de balacera motivó la activación del protocolo para prevenir la situación que anticipaba un tiroteo para este viernes.

El equipo directivo del Colegio Don Bosco, que cuenta con el nivel inicial, primario y secundario, con una matrícula de más de mil alumnos, convocó a las familias a una reunión urgente para comunicar la gravedad del episodio. En el encuentro detallaron que encontraron un escrito en un baño de varones con amenazas que se cumplirían este viernes 17 de abril.

Amenazas tiroteo

Se habría definido la colocación de un detector de metales

“Estamos abordando la situación, ya se dio aviso a las autoridades educativas y seguiremos el protocolo previsto ante estos lamentables casos que han tomado público conocimiento en los últimos días”, informó el colegio.

Este jueves se informarán las medidas que se aplicarán para abordar la amenaza de disparos en la institución. El equipo directivo habría definido que se colocará un detector de metales en el acceso principal para controlar que no ingresen armas de fuego al establecimiento y garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa.

En el comunicado institucional se detallará cómo será el ingreso para este viernes y el mecanismo de colocación de un detector de metales en el acceso principal al colegio.

En las últimas 48 horas, se documentaron mensajes similares en al menos diez instituciones educativas de cinco provincias: Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza y Neuquén.

Las autoridades investigan si el fenómeno responde a un reto viral difundido en la red social TikTok, aunque las investigaciones continúan bajo estricta reserva por tratarse de menores de edad.