El tiempo en Cipolletti: nubes, ola polar y alerta amarilla por viento

El pronóstico del tiempo en Cipolletti anticipa complicaciones para las actividades al aire libre. Nubes, temperaturas bajo cero y una alerta amarilla por viento.

El pronóstico del tiempo para el fin de semana en Cipolletti: frío, viento y posibles lluvias.

Los habitantes de Cipolletti y el Alto Valle deberán preparar tanto los abrigos pesados como las precauciones ante el viento para este fin de semana. De acuerdo con los últimos informes emitidos por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , se esperan días con inestabilidad climática, el ingreso de aire frío y viento: hay alerta amarilla .

El viernes mostró un cambio notorio en las condiciones climáticas en el Alto Valle. Amaneció nublado y frío y así se mantendrá. Por la tarde habrá inestabilidad y posibles lluvias aisladas , mientras que durante la noche la temperatura será de apenas 2 grados centígrados.

El sábado 25 de abril se perfila como la jornada más compleja en términos de circulación atmosférica. La AIC advierte sobre la presencia de períodos de viento moderado con ráfagas fuertes que podrían superar los 60 kilómetros por hora en la zona urbana y áreas rurales circundantes.

Aunque el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que el sol asome con una temperatura máxima estimada en los 18°C, la sensación térmica se verá condicionada por el viento persistente proveniente del sudoeste.

Alerta amarilla por viento

El pronóstico de la AIC coincide con la alerta amarilla emitida por el SMN, que sugiere precaución ante posibles desprendimientos de ramas o dificultades en el tránsito por ráfagas laterales.

La alerta amarilla contempla al Alto Valle y los siguientes departamentos o regiones: Meseta de Pilcaniyeu, Meseta de Ñorquinco, Nueve de Julio, El Cuy, 25 de Mayo, Conesa Meseta de Adolfo Alsina, Meseta de San Antonio y Valcheta.

Según el reporte del SMN, una alerta amarilla anticipa que el área será afectada por vientos del sector oeste y sudoeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas localmente.

VIENTO cipo El pronóstico del tiempo para el fin de semana en Cipolletti: frío, viento y posibles lluvias.

Hacia el domingo 26, el panorama cambiará de protagonista: el viento comenzará a disminuir su intensidad, pero abrirá paso a un marcado descenso de la temperatura. Según los registros de la AIC, la madrugada del domingo será particularmente gélida en Cipolletti, con una mínima que podría desplomarse hasta los -4°C, configurando un escenario de heladas fuertes para la región.

Durante el día, la máxima apenas alcanzaría los 12°C o 15°C bajo un cielo despejado, consolidando el ingreso de una masa de aire polar que obligará a reforzar los sistemas de calefacción en los hogares rionegrinos.

Para quienes tengan planeado realizar actividades al aire libre el sábado, se sugiere extremar cuidados por el viento, mientras que para los productores locales y vecinos en general, la prioridad del domingo será la protección contra las bajas temperaturas extremas que marcarán el pulso del cierre del fin de semana.