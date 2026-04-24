¿Sin planes? Todo lo que podés hacer este fin de semana en Cipolletti

El último fin de semana de abril llega con una agenda variada en Cipolletti, que incluye ferias, música y la presentación de Hernán Piquín.

El último fin de semana de abril, llega con propuestas culturales y artísticas para disfrutar en familia en Cipolletti.

El último fin de semana de abril llega con una agenda cargada de actividades en Cipolletti , pensada para públicos diversos y con propuestas que combinan cultura, espectáculos, solidaridad y espacios de encuentro. Desde presentaciones literarias y shows de danza, hasta ferias y eventos para personas mayores, la ciudad ofrece múltiples alternativas para quienes buscan qué hacer entre el viernes y el domingo.

El puntapié inicial lo da una propuesta cultural con entrada libre. Este viernes, desde las 18, la Casa del Escritor será escenario de la presentación del libro “ A veces se me antoja ”, de la autora María del Carmen Mirabella , conocida artísticamente como Kumey Lelin . Se trata de una obra que recorre poesía y relatos atravesados por memorias y transformaciones personales. La actividad contará con acompañamiento musical en vivo y la participación de referentes culturales locales.

Ya por la noche, la música vuelve a ser protagonista con una propuesta solidaria en el Complejo Cultural Cipolletti. Desde las 21 se realizará una peña a beneficio de Antonio Martínez, con la participación de artistas regionales. La iniciativa no solo invita a disfrutar de espectáculos en vivo, sino también a colaborar con una causa social, en una combinación que se repite cada vez con más fuerza en la agenda local. Entrada: $10 mil.

hernan piquin me veras volver Hernán Piquín se presenta este sábado en el Complejo Cultural Cipolletti.

Sábado: danza, tributo y espacios abiertos para músicos

El sábado concentra algunas de las propuestas más convocantes del fin de semana. Uno de los platos fuertes será el espectáculo “Me verás volver”, encabezado por el reconocido bailarín Hernán Piquín. La obra, que rinde homenaje a Soda Stereo, combina danza, narrativa y música en un tributo emotivo a una de las bandas más influyentes del rock en español. La función será a las 21 en el Complejo Cultural Cipolletti con entradas a $45 mil.

En paralelo, habrá una propuesta más participativa y abierta: la tercera edición de la Jam de Música en la Escuela Municipal. La iniciativa invita a músicos aficionados y profesionales a compartir escenario, improvisar y generar un espacio de encuentro artístico. La consigna es simple: llevar instrumento y sumarse a una experiencia colectiva que busca fortalecer la escena cultural local. Entrada gratuita.

ECP PLAZA SAN MARTIN (2) El domingo se podrá disfrutar de la Feria de la Economía Social en la plaza San Martín. Estefania Petrella

Domingo: actividades al aire libre y propuestas comunitarias

El domingo estará marcado por actividades pensadas para disfrutar en comunidad. Desde las 11 y hasta las 17, el Estadio Municipal será sede de una nueva edición del ciclo de Bailes Cipoleños, que este año inicia su cuarta temporada. La jornada estará orientada especialmente a personas mayores, promoviendo la recreación, la integración y el envejecimiento activo en un entorno de encuentro y participación.

Por la tarde, desde las 16, la plaza San Martín albergará la Feria de la Economía Social. Emprendedores locales ofrecerán artesanías, productos regionales y propuestas gastronómicas, en un espacio que se consolida como vidriera del trabajo independiente y de la producción local.

E.C.P CCC (4) El cine renovó su cartelera a partir de esta semana. Estefania Petrella

Cine para todos los públicos

Durante todo el fin de semana, el Complejo Cultural Cipolletti también renueva su cartelera de cine con dos propuestas destacadas. Por un lado, Michael, un biopic sobre Michael Jackson que explora su vida artística y personal. Por otro, La casaca de Dios, protagonizada por Natalia Oreiro, que mezcla fútbol, historia y emoción a partir de un hecho real vinculado al Mundial de 1986.

Ambas películas se proyectarán en distintos horarios durante viernes, sábado y domingo, con funciones pensadas para diferentes públicos.