Fue al cementerio y encontró un hombre desnudo en los nichos

Una mujer denunció a un hombre por exhibiciones obscenas en el cementerio de Cipolletti. Intentó escapar en bicicleta, pero lo corrieron los empleados y la Policía llegó a tiempo.

Una mujer visitaba a su padre en el cementerio y encontró un hombre desnudo.

Una mujer fue al cementerio de Cipolletti a llevar flores al nicho de su padre y se llevó una sorpresa indignante. Al subir al nicho donde descansan los restos de su familiar se cruzó con un hombre desnudo . Realizó la denuncia por exhibiciones obscenas en forma rápida para atraparlo.

Según relató la mujer a empleados del cementerio y la Policía, mientras se acercaba al lugar donde se encuentra el nicho de su papá, alrededor de las 11 de la mañana de este viernes, vio "ropa tirada" , algo que le llamó la atención. "Había un pantalón y un par de crocs, se lo mencioné a mi hija, pero seguí avanzando", expresó tras el incidente.

El sector de nichos en el cementerio es cada vez más alto, debido a la falta de espacio, por lo que los visitantes deben subir escaleras para llegar hasta el lugar de descanso de su familia. "Había más ropa: un buzo, campera y una mochila, y al seguir subiendo aparece un hombre totalmente desnudo ", explicó la mujer, llamada Sabrina.

Tanto la mujer como su hija bajaron hasta la vereda y dieron aviso a los empleados del cementerio. Según expresó luego la mujer a la Policía, los trabajadores municipales salieron a correr detrás del hombre, quien se vistió e intentó darse a la fuga en bicicleta.

COMISARIA 24 Una mujer visitaba a su padre en el cementerio y encontró un hombre desnudo. Fue detenido y trasladado a la Comisaría 24.

Mientras los empleados del cementerio perseguían al hombre por los senderos de la necrópolis, la mujer llamó al 109, que dio aviso a la Policía. Un patrullero de la Comisaría 24 llegó rápidamente al lugar y logró demorar al hombre, mayor de edad.

Sabrina radicó la denuncia por exhibiciones obscenas en la Comisaría 24. La mujer afirmó: "El tipo estaba totalmente consciente de lo que hacía". Según su apreciación, no estaba bajo los efectos de alcohol o drogas, ni dio la impresión de tener padecimientos mentales.

Las exhibiciones obscenas están contempladas por el Código Penal. En caso de "exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros" se aplica una multa. Mientras que si se producen ante menores de 18 años "la pena será de prisión de seis meses a cuatro años" de cárcel.

Lo lincharon por exhibiciones obscenas a menores

Un grave episodio de violencia se registró en febrero en el barrio 10 de Febrero de Cipolletti, donde un grupo de vecinos retuvo y agredió a un hombre acusado de protagonizar reiteradas situaciones de exhibicionismo frente a un comercio del sector, donde habitualmente se reúnen niños.

El hecho ocurrió alrededor de las 21, en una despensa del barrio, y derivó en una intervención policial tras múltiples llamados al 911 que alertaban sobre un disturbio. La situación expuso no solo un delito, sino también el hartazgo de los vecinos ante episodios que, según aseguran, no eran aislados.

Una vecina subió al grupo del barrio que un sujeto fue a su despensa. Afuera siempre hay nenes jugando, andan en bici, toman tereré, son unos diez chicos de entre 7 y 10 años”, explicaron testigos.

Según su relato, el hombre ingresó al comercio y comenzó a exhibirse delante de los menores. “Ella le dijo algo, como ‘¿qué hacés?’, y el tipo se dio vuelta e hizo lo mismo mirándola a ella”, detallaron.

La situación generó una reacción inmediata. Primero, la comerciante dio aviso a la Policía y luego compartió lo ocurrido en el grupo vecinal, lo que provocó que varios habitantes del barrio se acercaran al lugar. “Por eso fue la indignación, porque había menores. Los chicos están todos los días ahí”, remarcaron testigos.