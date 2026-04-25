Allanamiento de la Federal en Cipolletti: desmantelan bosque de marihuana lindero a jardín de infantes y hay detenidos

El Golpe al Narcotráfico se produjo en una vivienda y puso en evidencia el peligro al que estaban expuestos los chicos. Una pareja quedó detenida.

Un operativo de la Policía Federal Argentina permitió desarticular un punto de cultivo ilegal de cannabis en la ciudad de Cipolletti , que funcionaba en una vivienda lindera a un jardín de infantes del barrio Managua . La intervención generó preocupación por el riesgo al que estaban expuestos niños y personal del establecimiento educativo y derivó en la detención de una pareja .

La investigación, dirigida por la Unidad Fiscal de General Roca a cargo del Dr. Sebastián Gallardo y el auxiliar Dr. Francisco Iglesia Frezzini, se inició tras denuncias que alertaban sobre la actividad ilícita en un domicilio donde la concurrencia diaria de niños de corta edad era el escenario cotidiano .

Al irrumpir en el inmueble, los uniformados constataron que una pareja -quien resultó aprehendida durante el procedimiento- llevaba adelante una producción a gran escala de cannabis sativa sin contar con ningún tipo de documentación respaldatoria ni registro oficial que habilitara legalmente la actividad, operando en la absoluta clandestinidad y vulnerando la seguridad del entorno educativo.

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Durante el registro de la finca, el personal policial logró el secuestro de diversas plantas de marihuana que alcanzaban dimensiones considerables y la incautación de un remanente de 1.675 gramos de cogollos ya procesados, lo que confirma que el lugar no solo era utilizado para la siembra, sino como un punto clave de almacenamiento de sustancias prohibidas listas para su distribución.

Este golpe al narcotráfico, enmarcado en los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, puso en evidencia el riesgo latente al que estaban expuestos los menores y el personal del establecimiento infantil lindante, ya que la pareja realizaba estas maniobras al margen de la ley 23.737 y bajo una total impunidad.

Tras el despliegue de los especialistas de la Policía Federal, la vivienda quedó desarticulada y los implicados fueron puestos a disposición de la justicia, logrando así clausurar un foco de peligro social que operaba a la sombra de una institución dedicada al cuidado de la primera infancia.

Otros allanamientos exitosos en Cipolletti este año

La Policía Federal allanó en febrero último tres viviendas en Cipolletti, donde detuvo a dos personas y secuestró drogas, dinero, balanzas y otros elementos vinculados con la venta de estupefacientes.

El operativo, que se llevó a cabo en los últimos días en inmuebles ubicados sobre la calle Colombia, se realizó como resultado de una investigación iniciada ante la sospecha de que comercializaban drogas.

Efectivos de la División Antidrogas de Cipolletti recibieron una orden del juez Federal de Garantías de General Roca, Hugo Greca, para que se abocaran a la pesquisa.

El trabajo consistió en realizar labores de inteligencia y vigilancia sobre una vivienda marcada, “comprobando fehacientemente allí la existencia de la comercialización de cocaína y marihuana al menuedo”, informaron fuentes de la fuerza federal.

Asimismo, se identificaron a un hombre y a una mujer como responsables de las supuestas maniobras ilegales.