Las fotos y videos más impactantes del gigantesco incendio en el Tercer Puente: hubo evacuados

El fuego se desató cerca de las 19 y recién 21.30 empezaba a ser contenido. Fotos y videos que reflejan la magnitud del hecho que preocupó a Cipolletti y Neuquén.

El gigantesco incendio que se desató este sábado en la zona del Tercer Puente , del lado de Cipolletti , entregó escenas tan impactantes como cinematográficas.

El fotógrafo de LM Cipolletti estuvo allí a metros del imponente siniestro y captó varias imágenes que reflejan a las claras la magnitud del mismo. Asimismo, los videos caseros de vecinos que caminaban por la barda también resultan impresionantes.

Como adelantó este medio, el hecho se suscitó pasadas las 19 en un sector de pastizales , en zona de chacras, y generó preocupación, en especial en casas aledañas . Incluso los moradores de un par de viviendas debieron ser evacuados por precacución , informaron las autoridades a este medio.

Tras la ardua labor de cinco dotaciones de Bomberos, recién pasada las 21 la situación empezó a ser controlada, al menos "el incendió está contenido", comó contó la directora de Protección Civil, Ayelén Quijada a LM Cipolletti.

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Testigos aseguraron que al momento de iniciarse el incendio sintieron "como una explosión", por lo que habrá que aguardar la información oficial para conocer las verdaderas causas del episodio. Muchos neuquinos que realizaban las clásicas caminatas y trekking de los sábados advirtieron el preocupante suceso y subieron a redes los contenidos.

Como el inquietante siniesto se registró a unos 300 metros de la ruta, el tránsito no sufrió tantas demoras ni alteraciones en una arteria clave que conecta Cipolletti con Neuquén.

Las fotos y videos del voraz incendio

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image - 2026-04-25T215814.113 Antonio Spagnuolo

image Foto gentileza Protección Civil

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Así se ve el incendio desde las bardas de Neuquén

Incendio en Cipolletti a la altura del tercer puente

Gran incendio en Cipolletti

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incendio tercer puente