Descubren un auto mellizo en la caminera de Cipolletti

La camioneta presentaba irregularidades en la patente. Tras identificar al conductor neuquino, se lo notificó como imputado del delito de encubrimiento.

El Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti identificó irregularidades en la patente de la camioneta Toyota Hilux.

Un operativo de rutina del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti terminó con un llamativo hallazgo en la Ruta Nacional Nº22 a la altura de la calle Pacheco . Los agentes realizaban un patrullaje en las inmediaciones cuando identificaron una camionera Toyota Hilux que transitaba con irregularidades en la chapa patente.

Al advertir las irregularidades, los agentes detuvieron la marcha de la camioneta mediante señales de luces y sonoras. El rodado fue identidicado cuando circulaba por la rotonda de la calle Pacheco en dirección a la ciudad de Allen .

Tras identificar al conductor, un hombre de 43 años oriundo de Neuquén capital, el personal solicitó la documentación obligatoria. La cédula presentada tenía signos de falsificación , lo que motivó a una inspección más detallada, pese a que la consulta al sistema de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor no arrojó impedimentos.

Durante la verificación de rodado, el personal especializado detectó adulteraciones en los números de chasis y motor. También identificaron anomalías en los grabados de cristales y en los stickers de seguridad, lo que determinó que se trababa de un auto “mellizo”, ante la imposibilidad de establecer su numeración original.

La camioneta Toyota Hilux quedó secuestrada en la Caminera cipoleña. La camioneta Toyota Hilux quedó secuestrada en la Caminera cipoleña.

Frente a este escenario, se dio intervención a la Fiscalía de turno, quien dispuso el inicio de las actuaciones judiciales. La causa fue caratulada como delito por encubrimiento, mientras avanza la investigación para esclarecer el origen del rodado.

El conductor fue notificado en carácter de imputado por el delito de encubrimiento. Como parte de procedimiento se tomaron las huellas dactilares al hombre y se solicitó la verificación de sus antecedentes penales, mientras que la camioneta quedó secuestrada a disposición de la Justicia.

Durante la mañana de ayer los efectivos de la caminera de Cipolletti realizaron un operativo en la zona del Puente 83.

Recomendaciones para comprar un vehículo de forma segura

El cuerpo de Seguridad de Cipolletti difundió diferentes recomendaciones a la hora de comprar un vehículo. Los agentes remarcaron la importancia de tomar recaudos para evitar las estafas con unidades adulteradas. Se recomienda verificar de forma exhaustiva la documentación como la cédula, título y DNI de vendedor deben coincidir plenamente con los datos del rodado.

También resulta fundamental controlar los números de chasis y motor, prestando atención a posibles signos de adulteración. Una recomendación es exigir la verificación policial obligatoria para constatar estos dígitos.

Además, se recomienda desconfiar de los precios excesivamente bajos, para evitar operaciones informales y concretar siempre la transferencia en un registro del automotor, forma parte de las medidas clave para garantizar una compra segura y evitar consecuencias legales o económicas.