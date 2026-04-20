Cipolletti avanza con una obra clave que promete destrabar el tránsito de la Ruta 22

Abrirán sobres para una obra vial que apunta a mejorar circulación, drenaje y seguridad. Tendrá pavimento, cordón cuneta y nuevo alumbrado.

Se estima un plazo de ejecución de 120 días corridos. Foto: Gentileza.

El Municipio de Cipolletti avanza con una obra estratégica que promete mejorar notablemente el tránsito en un sector clave de la ciudad, con impacto directo en la conexión hacia la Ruta 22 .

La iniciativa incluye pavimento , cordón cuneta y un sistema de alumbrado renovado , en el marco del plan de mejora de infraestructura urbana.

Los trabajos se desarrollarán sobre calle Los Pioneros , en el tramo comprendido entre Lisandro de la Torre y Toschi.

Se trata de un corredor importante para la circulación diaria, que actualmente presenta dificultades tanto para vehículos como para peatones.

Qué obras se harán

El proyecto contempla una intervención integral. Entre las tareas preliminares, se desarrollará limpieza y replanteo del terreno, movimiento de suelos con conformación y compactación de subrasante, ejecución de cordón cuneta de hormigón para delimitación de calzada y conducción de aguas pluviales, construcción de base granular y posterior ejecución de carpeta de asfalto.

Además, se realizará un recambio de luminarias LED y la instalación de nuevo alumbrado público en todo el tramo.

Más seguridad y mejor conectividad

Uno de los objetivos centrales es mejorar la seguridad vial y peatonal, además de optimizar el escurrimiento del agua y evitar anegamientos.

La obra también apunta a reducir costos de mantenimiento a futuro y fortalecer la conectividad urbana.

Fecha clave y plazo de obra

La apertura de sobres de la licitación pública N°07/26 está prevista para el próximo 28 de abril.

En caso de avanzar, se estima un plazo de ejecución de 120 días corridos.

Con esta intervención, el Municipio busca transformar una zona clave y mejorar uno de los accesos más utilizados hacia la Ruta 22.