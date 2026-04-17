Cipolletti anuncia una obra clave de tránsito urbano: los detalles del proyecto

El intendente Rodrigo Buteler confirmó la fecha de la licitación para la construcción de la rotonda. La obra tendrá un plazo de ejecución de 210 días corridos.

Se trata de una obra estratégica para ordenar el flujo vehicular y reforzar la seguridad vial.

La Municipalidad de Cipolletti anunció la construcción de una rotonda en la intersección de las calles J.D Perón y Arturo Illia , con el objetivo de ordenar el tránsito en un sector clave de la localidad. El intendente Rodrigo Buteler publicó en sus redes sociales, la fecha clave para el inicio de esta obra estratégica de circulación vehícular.

El jefe comunal comunicó que el próximo 5 de mayo será la apertura de sobres para conocer las ofertas de empresas que ejecuten la construcción de la rotonda, en el marco de la Licitación Pública N°09/ 26. La iniciativa apunta a mejorar la circulación de los autos, reforzar la seguridad vial y prevenir accidentes en una zona de alto tránsito residencial.

“Una obra muy solicitada por los vecinos. El 5 de mayo vamos a saber qué empresa va a realizar la obra, generalmente se tarda de 2 a 3 meses para que arranque la obra, el sector va a quedar mucho más ordenado y se van a prevenir accidentes ” explicó Buteler.

Desde la Secretaría de Obras Públicas detallaron que el proyecto apunta a mejorar el flujo de tránsito en ese cruce estratégico. La ejecución tendrá un plazo aproximado de 210 días corridos y contempla una intervención integral sobre la traza urbana.

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Una obra integral que incluye mejoras en el alumbrado y entubamiento del canal de riego

Entre las tareas previstas se encuentra el replanteo y la construcción de la rotonda con terminación de carpeta asfáltica, junto con accesos diseñados para organizar la circulación. Además, se realizará el entubado del Canal de Riego en el sentido norte a sur y del desagüe Curri Lamuel en el sentido oeste a este, con el objetivo de mejorar el drenaje y evitar la acumulación de agua.

El plan también incluye señalización vial vertical y horizontal, ejecución de cordón cuneta y mejoras en el sistema de alumbrado público. Se instalarán columnas metálicas de alta resistencia y luminarias LED, seleccionadas por su eficiencia energética y mayor vida útil.

La intervención se enmarca en un programa municipal de mejoramiento y seguridad vial, desarrollado por el municipio con el objetivo de reordenar la circulación vial y mejorar la transitabilidad.