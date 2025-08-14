Volverán a hacer asfalto en la ciudad: licitarán las primeras 104 cuadras

La ciudad avanzará tras más de cinco años en nuevas cuadras de asfalto. Enterate por dónde y cuándo comenzarán.

Tras cinco años sin nuevas cuadras asfaltadas en Cipolletti , el intendente Rodrigo Buteler anunció en las últimas horas el inicio formal del Plan de Pavimento , un proyecto que contempla la ejecución de más de 200 cuadras de asfalto en distintos barrios .

La primera etapa, que se licitará en las próximas semanas, incluirá 104 cuadras y marcará el comienzo de una transformación en la infraestructura vial local.

La falta de pavimento en varias zonas de Cipolletti es una de las principales preocupaciones de los vecinos en los últimos años, afectando la circulación, el acceso a servicios y la calidad de vida. Con este anuncio, la gestión municipal busca dar respuesta a esa demanda, priorizando calles estratégicas que mejorarán la conectividad y el tránsito.

“Arrancamos con el plan de asfalto que anunciamos a comienzos de año. La primera licitación contempla el asfalto de 104 cuadras: Río Negro, que conecta el norte con el sur; Chile, que une el este con el oeste; Nahuel Huapi en la zona de Las Calandrias CGT; y calle Venezuela, luego del recambio que está haciendo la provincia del colector cloacal. También un sector del Distrito Vecinal, con 17 cuadras vinculadas al recorrido del colectivo, sobre todo ahora que estamos licitando el nuevo servicio de transporte público para la ciudad”, explicó Buteler.

El intendente adelantó que el objetivo es comenzar las obras en las primeras semanas de octubre, una vez cumplidos los plazos administrativos de licitación.

La primera etapa de asfalto contempla 104 cuadras.

Detalles de la primera etapa

Según informó la Secretaría de Obras Públicas, los trabajos se concentrarán en los siguientes tramos:

Río Negro, entre González Larrosa y Presidente Arturo Illia.

Chile, entre Don Bosco y Juan Domingo Perón.

Calle Nahuel Huapi.

Venezuela, entre Gobernador Castello y Naciones Unidas.

Calles del Distrito Vecinal sector sur-oeste: Michay, Los Huemules, Las Jarillas, Domingo Savio y Los Tomillos.

Estas zonas fueron seleccionadas por su relevancia en la trama vial y su impacto en la movilidad diaria, especialmente en sectores que concentran gran flujo vehicular o que forman parte del recorrido del transporte público.

El Intendente anunció el llamado a licitación en los próximos días para comenzar con la obra en octubre.

Inversión y plazos

El presupuesto oficial para esta primera etapa asciende a $4.385.016.000 y contempla un plazo de obra de 13 meses. La inversión forma parte de un plan integral que no solo busca mejorar la circulación, sino también disminuir el polvo en suspensión, reducir el desgaste de los vehículos y optimizar la seguridad vial.

La licitación anunciada es solo el primer paso de un plan mayor que contempla más de 200 cuadras nuevas en total. La estrategia municipal es avanzar por etapas, priorizando las calles con mayor demanda y aquellas que requieren intervención urgente por su estado o por obras previas de infraestructura, como el recambio de cañerías cloacales y de agua potable.

En noviembre de 2024, el propio jefe comunal había anticipado que para la municipalidad era inviable en ese momento afrontar el costo del asfalto, dado que por cuadra en ese entonces, la proyección de costos estaba estimada en $50 millones. "Falta mucho asfalto en la ciudad y es un reclamo permanente de los vecinos, pero necesitamos que se acomoden los precios. El costo es tan alto que para el Municipio es muy difícil hacer una inversión", había declarado.

Sin embargo, la buena administración de las cuentas municipales y el superávit de $5.600 millones que arrojó el ejercicio 2024, permitieron proyectar lo que será una mejora en la calidad de vida de cientos de cipoleños.