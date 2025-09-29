Estaba remodelando la casa de su papá fallecido y se llevó una gran sorpresa

El hombre realizaba varias tareas cuando se topó con el sorprendente hallazgo. Qué encontró la policía en el lugar.

Un hombre de 35 años se encontraba realizando trabajos de limpieza y remodelación en la casa de su padre fallecido, y en medio de las tareas se llevó una inesperada sorpresa.

Todo ocurrió el pasado domingo en una vivienda ubicada en calle Paraguay al 1600, cuando se topó con el sorprendente hallazgo. En ese momento, el vecino llamó al 911 , lo que provocó la inmediata intervención de la Policía de Villa María, Córdoba.

Los uniformados acudieron al domicilio y confirmaron la presencia de los peligrosos objetos. Posteriormente, especialistas de la División Explosivos del Departamento policial evaluaron la situación y aseguraron la zona.

Fuentes policiales confirmaron que se trataba de artefactos explosivos de guerra en el patio. Entre los elementos encontrados se contaron dos proyectiles de artillería calibre 105 mm, un proyectil de artillería calibre 75 mm, un proyectil de mortero calibre 120 mm y un proyectil de mortero calibre 181 mm. Todos conservaban sus espoletas, clasificadas de manera preliminar como inertes, aunque los peritos deberán determinar si contienen carga interna.

explosivos2

La Fiscalía Federal de Villa María ordenó el secuestro de los objetos para su análisis y destrucción segura, que será realizada por personal especializado en manejo de explosivos. Hasta entonces, los proyectiles permanecerán bajo custodia para garantizar la seguridad de la comunidad.

Otros casos similares en Córdoba

Este hallazgo no constituye un hecho aislado. En julio pasado, un hombre que revisaba la basura en un contenedor del barrio Cerveceros encontró dos granadas de mano aparentemente operativas. La situación generó alerta inmediata y motivó la intervención de la Brigada de Explosivos de la policía cordobesa.

Los agentes aseguraron la zona y trasladaron los artefactos, identificados como granadas FMK2 de fabricación nacional, cada una con un peso aproximado de 160 gramos, con seguro y espoleta colocados. Aunque se encontraban en muy buen estado de conservación, se constató que no contaban con su tren de fuego, lo que reducía el riesgo de explosión.

explosivos

Los objetos fueron colocados dentro de una cápsula de seguridad tubular y llevados a la base para su análisis, siguiendo protocolos de seguridad estrictos. Estos hechos reflejan la presencia ocasional de material bélico olvidado o abandonado en distintas áreas urbanas de la provincia.

Riesgo y protocolos de seguridad

El hallazgo en Villa María sin dudas deja entrever la importancia de actuar con precaución ante cualquier objeto sospechoso. Los especialistas en explosivos recomiendan no manipular los artefactos, mantener el área despejada y alertar de inmediato a las autoridades.

Los proyectiles descubiertos podrían presentar un riesgo elevado para la población si se manipulan sin el conocimiento adecuado. Por esta razón, tanto la Policía como la Fiscalía establecieron un plan de custodia y destrucción segura, para de ese modo asegurarse de que los artefactos sean analizados y neutralizados por personal capacitado.

Los incidentes en Córdoba también ponen de relieve la necesidad de una gestión cuidadosa de propiedades antiguas y de la correcta disposición de materiales militares de guerra que podrían encontrarse en viviendas o espacios públicos para evitar accidentes graves.