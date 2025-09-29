El clima en Cipolletti

Cipolletti
Se conoció el cronograma de pagos de sueldos para estatales de Cipolletti y Río Negro

Este lunes, la municipalidad y también el gobierno rionegrino dieron a conocer cómo será el pago a trabajadores estatales.

El Gobierno provincial y la Municipalidad de Cipolletti confirmaron las fechas de depósito de haberes correspondientes al mes de septiembre para empleados públicos y municipales.

El Ministerio de Economía de Río Negro informó que el cronograma provincial comenzará el jueves 2 de octubre y se extenderá hasta el sábado 4.

  • Jueves 2: Salud Pública (guardias y horas extras), Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario Provincial.

  • Viernes 3: Docentes y porteros.

  • Sábado 4: Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, Pensiones de Bomberos Voluntarios, Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos de Control.

Cipolletti paga el último día del mes

En el ámbito municipal, la Secretaría de Economía y Hacienda de Cipolletti confirmó que el martes 30 de septiembre se depositarán los sueldos de los trabajadores en las distintas entidades bancarias.

De esta manera, tanto los agentes provinciales como municipales percibirán en tiempo y forma los haberes correspondientes a septiembre de 2025.

