Policías salvaron a un bebé que no respiraba con RCP

La madre llegó en crisis, con el bebé en brazos. El menor no respiraba, pero los agentes de la Comisaría 45 lograron reanimarlo con RCP.

Un niño de un año que llegó a la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu en brazos de su madre y sin respirar, fue reanimado por personal policial con maniobras de RCP . Luego los trasladaron al hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti , donde logró ser estabilizado y permanece internado en observación.

El episodio ocurrió este domingo, cerca del mediodía, cuando una joven madre se presentó en la unidad policial en estado de crisis, con su hijo en brazos. Según relataron, el pequeño no reaccionaba y había dejado de respirar. Ante la desesperante situación, los efectivos de guardia no dudaron en intervenir.

En primer lugar, aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar para intentar recuperar al niño . La rapidez con la que actuaron fue decisiva: lograron que el menor comenzara a responder mientras organizaban el traslado urgente al hospital. Allí lo recibió el equipo de pediatría, que confirmó que el bebé había recuperado signos vitales y quedó internado para estudios y control médico.

Al mismo tiempo, los policías contuvieron a la madre, que atravesaba un cuadro de nerviosismo extremo. La acompañaron durante todo el procedimiento, tanto en la comisaría como en el hospital, hasta que pudo reunirse nuevamente con su hijo ya estabilizado.

Este hecho refleja la importancia de la capacitación del personal policial en primeros auxilios y la capacidad de respuesta inmediata frente a emergencias. En esta oportunidad, la intervención fue clave para salvarle la vida a un niño de apenas un año.

RCP, una maniobra que salva vidas

La Reanimación Cardiopulmonar (RCP) es una maniobra de emergencia. Consiste en aplicar presión rítmica sobre el pecho de una persona que haya sufrido un paro cardiorespiratorio para que el oxígeno pueda seguir llegando a sus órganos vitales.

El inicio inmediato de RCP por parte de alguien entrenado, aunque no sea un profesional, puede aumentar en un 40% las posibilidades de supervivencia de los afectados.