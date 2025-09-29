Avanzan las obras de electricidad en dos barrios de Cipolletti

Avanzan los proyectos de regularización del servicio eléctrico en dos barrios de Cipolletti. Las obras beneficiarán a más de 700 familias.

Se realizan obras de regularización eléctrica en dos barrios de Cipolletti.

El Gobierno de Río Negro avanza con dos proyectos de l Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE) que beneficiarán a más de 700 familias de la ciudad, con energía segura, alumbrado público y una inversión superior a $700 millones.

Las obras se realizan en conjunto con la empresa distribuidora eléctrica Edersa , el Ente Provincial Regulador de la Electricidad ( EPRE ) y el Municipio .

En el barrio 10 de Enero, donde 86 familias accedían al servicio eléctrico de manera irregular, se ejecuta la normalización total de la red.

Los trabajos (iniciados hace tres semanas) incluyen:

Instalación de postes y fundaciones para columnas de media y baja tensión.

200 metros de línea compacta de media tensión .

. 1.190 metros de red preensamblada de baja tensión.

Un transformador de 200 KVA y alumbrado público.

La inversión supera los $500 millones y el plazo de obra es de 120 días.

edersa luz los sauces.jpg

Como innovación, se implementa una experiencia piloto de medidores prepagos, que permitirá a los vecinos administrar su consumo de manera más transparente y previsible.

De forma paralela se ejecuta la obra de alumbrado público en los barrios Obrero A y Obrero B, donde viven 638 familias.

El proyecto prevé:

130 luminarias LED en el sector A.

LED en el sector A. 57 luminarias LED en el sector B.

LED en el sector B. Colocación sobre brazos de acero galvanizado en columnas de hormigón o postes existentes.

Con una inversión de $200 millones y un plazo de 30 días, se busca mejorar la seguridad y la calidad de vida de todos los vecinos.