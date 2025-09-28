Cipoleños y neuquinos unidos en otra edición de la caminata "Un puente de Amistad"

La propuesta fue organizada por los municipios de ambas ciudades para conmemorar el Día Internacional de las Personas Mayores. Participó el intendente Rodrigo Buteler.

Una numeroso grupo de vecinos participó en la caminata Un Puente de Amistad, que unió Cipolletti con Neuquén.

Con una notable cantidad de participantes se llevaba a cabo durante la mañana de este domingo la segunda edición de la caminata simbólica denominada "Un Puente de Amistad" , para conmemorar el Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra cada 1 de octubre en todo el año.

La propuesta fue organizada por los municipios de Cipolletti y Neuquén , y tuvo como punto de concentración la plaza del Fortín Primera División, en el lado rionegrino, aledaña a la rotonda que une las rutas nacionales 22 y 151.

En ese lugar profesores de educación física dirigieron una entrada en calor para preparar a los caminantes. Luego, portando una extensa bandera argentina, emprendieron la caminata rumbo a la vecina capital por el puente nuevo, acompañados por motos de la Policía rionegrina que fue controlando el tránsito vehicular.

Caminata Un puente de Amistad 4

Entre los participantes se encontraba el intendente cipoleño, Rodrigo Buteler y el secretario de Deportes, el ex futbolista Leandro Dómini, entre otros integrantes del gabinete comunal.

La iniciativa apunta a "reforzar la importancia de reconocer, promover y garantizar los derechos de las personas mayores. Contribuyendo a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad".

"Somos hermanos"

El jefe comunal realizó una transmisión en vivo por sus redes sociales y en una entrevista que le realizó a Dómini, inspirador de la actividad, quien destacó que "el río es un límite natural, nos separaba de Neuquén" y que "lo que estamos haciendo es unirnos, celebrar eso".

El funcionario remarcó que la intención de generar lazos entre ambas ciudades se puso en marcha con el proyecto Confluencia Juega, en el que niños y niñas de entre 6 y 12 años, que forman parte de los Centros Deportivos Municipales de ambas ciudades, comparten propuestas recreativas y deportivas.

Caminata Un puente de Amistad 2

Dómini destacó que "somos todos patagónicos, vivimos en una misma área metropolitana, compartimos calles, rutas, encuentros deportivos, compartimos experiencia. Todo lo bueno y lo malo lo tenemos juntos y nada mejor que enfrentarlo de esa manera".

Por su parte, Buteler resaltó en la grabación el vínculo que une a cipoleños y neuquinos, y remarcó como ejemplo que "50 mil autos por día pasan por los puentes".

"Somos lo mismo, somos hermanos y hay que reforzar ese concepto de hermandad", aseveró el jefe comunal, que añadió que la manifestación se erige como "Una linda manera de visibilizar la hermandad de estas dos ciudades líderes metropolitanas que trabajan día a día por nuestras personas mayores".