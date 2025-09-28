Gaucho narco: condenaron a un peón rural por tener casi medio kilo de cocaína

El hombre estaba cumpliendo prisión domiciliaria por venta de drogas y volvió a caer en un campo del Valle Medio provincial. Confesó y acordó ir dos años a prisión.

Policías del área de Toxicomanía de la policía rionegrina realizaron el procedimiento en el que encontraron casi medio kilo de cocaína.

Un empleado rural de la zona del Valle Medio rionegrino que contaba con antecedentes por narcotráfico fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento obligatorio tras haber sido apresado con casi medio kilo de cocaína , poco más de un millón de pesos en efectivo y una balanza de precisión.

La droga fue encontrada oculta en un predio cercano al basurero de Luis Beltrán, ubicado en la periferia sur de la ciudad, en un allanamiento realizado por efectivos de la policía rionegrina pertenecientes a la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales son sede en Lamarque, quienes investigaban precisamente la venta de estupefacientes.

El operativo se realizó la mañana del 2 de julio del año pasado , y resultó apresado Gustavo Arnoldo Gallardo , de 61 años de edad, quien estaba en el lugar en prisión domiciliaria cumpliendo una pena de 4 años y 6 meses de prisión por el delito de " tenencia de drogas con fines de comercialización".

El escondite del galpón

En la requisa los policías hallaron bajo un tinglado precario de madera y nylon situado al fondo del inmueble un envoltorio con una “piedra compacta” de 467 gramos de cocaína. También secuestraron $1.099.500 en billetes de distintas denominaciones y una balanza de precisión en funcionamiento, destaca el fallo de la Justicia Federal conocido recientemente. En el mismo procedimiento también encontraron "armas de fuego cargadas, cuchillos varios de distintas medidas y teléfonos celulares".

En principio el peón fue acusado por la Fiscalía Federal nuevamente por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y así la causa fue a juicio, como el caso anterior.

Sin embargo el 15 de septiembre último se realizó una audiencia en los tribunales de General Roca en la que fiscalía representada Diego Martín Paolini y la defensora Oficial Gabriela Labat comunicaron que habían consensuado cerrar el caso en un juicio abreviado, pero con una modificación en la calificación legal beneficioso para Gallardo: le quitaban el agravante de la comercialización, por lo que quedaba acusado por “tenencia simple de estupefacientes”, que prevé un castigo menos severa.

Policías narco Lamarque

El fiscal Paolini explicó que el cambio obedeció a que “los elementos recolectados en la instrucción resultan escasos e insuficientes para probar con el grado de certeza que en esta etapa se requiere el dolo de tráfico requerido para la figura por la cual fue elevada a juicio la causa”.

El acuerdo establecía imponerle dos años de prisión de cumplimiento obligatorio dado los antecedentes que acumula Gallardo , por lo que también correspondía la declaración de reincidencia.

También se incluyó la restitución del dinero secuestrado, previa deducción de los importes correspondientes a la multa de 225 pesos y las costas del proceso.

El juez Alejandro Silva, del Tribunal Oral de Federal Roca, avaló la propuesta presentada por las partes con el cambio de figura delictiva, como también el castigo consensuado, al considerar que se cumplían los requisitos legales. Destacó las pruebas aportadas por la investigación y la confesión del propio imputado.

También aceptó la devolución de los 1.099.500 pesos, monto al que le deberán deducir la multa y las costas. Mientras que la cocaína y la balanza deberán ser eliminadas.