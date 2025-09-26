Abuso sexual infantil: ordenan la prisión preventiva de un hombre en Cipolletti

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el último recurso de la defensa y la fiscalía pidió su detención. El condenado recibió una pena de ocho años y medio de prisión.

Un tribunal de Río Negro dispuso hoy la prisión preventiva de un hombre condenado a ocho años y seis meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado , luego de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial rechazara la última presentación de su defensa.

La solicitud se realizó en el marco del artículo 109 bis del Código Procesal Penal, que permite dictar la prisión preventiva cuando la sentencia alcanza firmeza en el ámbito provincial. La fiscalía sostuvo que existe riesgo de fuga, dado que se trata de una condena de cumplimiento efectivo . Si bien el imputado había respetado hasta ahora las medidas cautelares, la confirmación del fallo modificó su situación procesal.

La Defensora de Menores que interviene en la causa acompañó el pedido de la fiscalía. Argumentó que la víctima —una niña de entre cinco y seis años al momento de los hechos— tiene derecho a una tutela judicial efectiva y a una resolución dentro de plazos razonables.

Los abogados defensores se opusieron a la prisión preventiva y propusieron alternativas como presentaciones periódicas en comisaría y la prohibición de salir de la ciudad. Alegaron que el condenado cumplió siempre con las medidas impuestas y que debía preservarse el principio de inocencia hasta que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Resolución del tribunal

Tras escuchar a las partes, el tribunal resolvió imponer la prisión preventiva hasta que la Corte Suprema defina la situación. Consideró que el rechazo de la queja por parte del Superior Tribunal deja como única vía recursiva esa instancia federal y debilita el principio de inocencia con el que el imputado llegó a juicio.

El hombre quedó a disposición del servicio penitenciario provincial, que determinará el establecimiento donde permanecerá alojado mientras se sustancia el trámite ante el máximo tribunal.