Robo a la joyería Daniels: dudas sobre el detenido en Chile

El último sospechoso detenido por el millonario robo a la joyería Daniels ya había estado falsamente involucrado en un hecho similar. Aseguran que le robaron la identidad.

La banda de ladrones chocó la vidiera de la joyería y se llevó un botín millonario. La investigación apuntó a Chile.

El millonario robo a la joyería Daniels tuvo a ladrones de Chile en la mira casi desde el principio. El modus operandi de la banda, desconocido en la zona, tiene antecedentes en ese país y un testigo clave señaló a sospechosos chilenos que fueron identificados. Uno habría muerto, mientras que el otro fue detenido en Temuco . Sin embargo hay dudas sobre si es miembro de la banda o un "perejil".

El robo a la joyería se produjo en 2023 y sorprendió a la Policía por el accionar de los delincuentes. Un grupo de encapuchados llegó al frente del local céntrico en una camioneta y embistió la vidriera. Los ladrones bajaron y tuvieron acceso libre para llevarse un botín millonario en relojes y joyas. En Chile, esos robos son comunes y se los denomina "alunizaje”.

La camioneta era robada y apareció quemada , pero algunos rastros permitieron dar con un sospechoso. En paralelo, un taxista aportó datos sobre chilenos que se habían comportado extraño en un viaje entre Cipolletti y Fernández Oro y esa pista llevó a un departamento de alquiler donde se habrían alojado. Allí surgió el nombre del presunto ladrón que espera su extradición: Joaquín Muñoz .

Robo en joyeria de Cipo.mp4

El joven, de 20 años, y su familia juran que es inocente y dieron a conocer un antecedente que puede transformarlo de sospechoso en perejil, como se conoce en la jerga policial a quienes caen en una causa penal sin estar involucrados. Claudia, la madre del detenido, relató un complejo contexto familiar en el que Joaquín "se hizo cargo de su hermana" y afirmó: "No tengo cómo desconfiar de él".

La detención se produjo en un control de rutina. Los carabineros le pidieron documentos y al ingresar sus datos al sistema policial descubrieron que tenía "pedido de captura por causas pendientes". Era un pedido realizado por la Justicia de Cipolletti por el robo a Daniels, algo que el sospechoso descubrió 24 horas después de la detención.

El nombre de Muñoz surgió por el contrato de alquiler de un departamento, donde quedó una copia de su DNI. Según la familia, sin embargo, se trata de un documento que extravió y ya había sido utilizado para robar su identidad. El joven había tramitado una reposición del DNI en octubre de 2023, un mes antes del robo.

Robo de identidad en Chile

Esa versión se sustenta con un antecedente judicial de Temuco -la ciudad donde fue detenido-. Según el registro, ya en 2024 una persona relacionada a delitos similares al ocurrido en Cipolletti trató de suplantar la identidad de Joaquín algo que se descubrió en la comparación de huellas dactilares.

“En 2024 un sujeto trató de suplantar la identidad de Joaquín. Nos percatamos de esto en la investigación con la ayuda del Registro Civil. Y en esa causa se condenó a quien correspondía”, explicó el fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle, al sitio La voz de Pucón.

El fiscal advirtió que “esta víctima ha sido objeto de suplantación en Chile y, aparentemente bajo el relato que hace sobre su cédula de identidad que ha extraviado en varias oportunidades, habría ocurrido lo mismo en Argentina”.

Chiffelle agregó que pondrán a disposición de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía (UCIEX), para que ellos puedan ponerlos a disposición de la Corte Suprema y zanjar el problema.

El joven sigue detenido a la espera de la extradición por el robo a la joyería y su familia intenta demostrar que el día del robo estaba en ee país. “Ahora estamos buscando todo lo que sea necesario para verificar que él estuvo acá (en Pucón), porque aunque él sea inocente, nos van a pedir pruebas, nos van a pedir muchas cosas. Y estamos vueltos locos, hemos buscado ayuda”, dijo la mujer. Por ahora también manejan la opción de querellarse por suplantación de identidad.