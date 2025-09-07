Cayó en Chile uno de los acusados del robo comando a la joyería Daniels

El sospechoso tenía captura internacional y lo buscaba Interpol. Realizan los trámites para extraditarlo y someterlo a la Justicia rionegrina. Es el segundo detenido por el caso.

La banda de ladrones chilenos estrelló la camioneta contra el frente de la joyería Daniels y se apoderó de relojes y alhajas que estaban en exhibición.

Uno de los presuntos integrantes de la osada banda de ladrones provenientes de Chile que a fines de 2023 saqueó la joyería Daniels, ubicada en pleno centro de Cipolletti , tras chocar la vidriera con una camioneta que también había sido robada, fue atrapado en los últimos días en Temuco , la ciudad del vecinos país de donde sería oriundo.

El sospechoso, identificado como Joaquín Ignacio Muñoz Castillo , tenía captura internacional y era buscado por la Interpol.

Trascendió que las autoridades nacionales se realizaban los trámites de extradición para someterlo al proceso penal que inició la Justicia rionegrina , que ya había atrapado y sancionado a un cómplice local. En tanto que un tercer miembro de la pandilla, de la que presumen la integraban al menos cuatro ladrones, habría sido muerto en Chile durante otro hecho delictivo.

robo-joyeria-desde-afuera.jpg

El golpe se produjo la madrugada del 6 de noviembre en el local ubicado en la calle España 335, a menos de media cuadra del edificio municipal y de la plaza San Martín, y generó una enorme conmoción por el atravimiento con que los ladrones lo ejecutaron, y porque además todo quedó registrado por cámaras de seguridad.

Las imágenes mostraron que un grupo de al menos cuatro personas encapuchadas llegó a bordo de una camioneta Nissan Frontier color azul y, actuando tipo comando, primero intentaron forzar las rejas que protegen la vidriera.

Los delincuentes se movían en forma coordinada, ya que mientras dos de ellos le daban fuertes golpes al enrejado para abrirlo, los otros permanecían vigilando. Hasta que segundos después y al ver que no lograban vulnerar la protección, uno de ellos subió a la camioneta, la colocó marcha atrás y embistió violentamente la vidriera.

Robo en joyeria de Cipo.mp4

El choque hizo que se activara la alarma, pero ni siquiera eso los detuvo. Inmediatamente se metieron al interior del salón y se apoderaron de relojes y otros elementos que se encontraban exhibidos en la vidriera.

Luego escaparon en la misma camioneta que, posteriormente se supo, la habían robado de Alem y España, a poco más de 100 metros, donde la habían encontrado estacionada.

El Ministerio Público Fiscal inició una causa por robo agravado por sustraer un vehículo dejado en la vía pública y por ser sido cometido en poblado y en banda.

La camioneta incendiada y el primer detenido

Al día siguiente del cinematográfico atraco la Nissan Frontier apareció totalmente incendiada en inmediaciones de las calles Mosconi y Nicaragua, en cercanías del barrio Mercantiles.

Pero la investigación dio un paso relevante días después, cuando detuvieron a Martín Contreras, un joven de 26 años acusado de haber participado del robo. A partir del análisis de las filmaciones y otras evidencias recolectadas, se logró determinar que no había intervenido del hecho, aunque había prestado colaboración.

De hecho lo confesó en un juicio abreviado, el joven admitió haber asistido a los autores del robo a esconder la camioneta que habían utilizado para el atraco. En consecuencia, fue condenado por el delito de encubrimiento a una pena de dos años de prisión condicional, es decir que no fue preso y debía cumplir pautas de conducta.

El dato revelador

La pesquisa continuó desarrollándose en silencio. Un dato que resultó relevante lo aportó un taxista que, poco después del hecho, había trasladado hacia Fernández Oro a un pasajero que manifestó actitudes extrañas, además de su acento chileno, lo que confirmaba la sospecha que los autores no eran residente permanente en la zona y que se encontraban de paso por nuestro país.

El conductor, enterado de los sucedido en Daniels, lo alertó a las autoridades y esa información se convirtió en una pista de gran valor para los investigadores, porque llegaron a una vivienda de alquiler temporario en el que el sujeto había presentado su documentación original, por lo que comenzaron a buscarlo.

La fiscalía había solicitado la rebeldía y la captura internacional del hombre, ya que se presumía que había retornado a su país. Desde entonces no se supo más nada y hasta hizo suponer que el caso pasaría a la historia como otro ejemplo de impunidad. Pero las últimas novedades indican que no habían dejado de buscarlo. Su aprehensión permite suponer que podrían avanzar en ubicar al resto de la pandilla.