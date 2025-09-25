Grave agresión en una escuela privada: un niño atacó a otro con un tenedor y le generó lesiones

Un padre denunció que su hijo sufrió tres heridas punzantes, del otro lado acusan una situación de bullying. ¿Qué dijo el colegio y la Dirección de Educación Privada?

Un niño de 9 años resultó herido tras ser atacado por un compañero con un tenedor en una escuela privada del Alto Valle. El hecho ocurrió el lunes en el sector del comedor y, según la denuncia pública de su padre, sucedió frente a dos docentes. Otras versiones, aseguran que el menor herido ejercía Bullying a su compañero.

El lamentable episodio, que podría haber sido trágico, ocurrió en el nivel primario de la Escuela del Valle, en General Roca. El hombre —que pidió reserva de identidad para resguardar a los menores involucrados— relató que fue convocado a la escuela porque su hijo se había manchado la ropa con sangre.

Al llegar, constató que presentaba tres heridas: dos en el pecho y una en la zona lumbar. “ Son lesiones punzantes producidas por un tenedor, con sangrado activo. Una más arriba o más abajo podía haber terminado en una tragedia ”, declaró.

escuela del valle general roca

El padre cuestionó la reacción institucional. “Me dijeron que era un raspón de niños, como si no tuviera importancia. No hubo medidas de resguardo ni de contención y la escuela continuó con sus actividades normalmente”, relató al medio ANRoca. Además señaló que, a tres días del episodio, no había recibido contacto formal de los directivos para informarle cómo se abordará la situación.

La violenta escena, generó un gran impactó y preocupación entre los compañeros y también las docentes. Según trascendidos, desde la institución se han tomado una serie de medidas de prevención con respecto a los elementos y cubiertos que llevan los niños para la hora de colación.

Un comunicado interno del colegio

En un mensaje enviado a las familias este jueves, la Escuela del Valle sostuvo que se está trabajando “desde el primer día” junto con la Supervisión de Escuelas Privadas y bajo los marcos de la Ley Nacional de Educación 26.206 y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (26.061).

“La comunicación institucional se realiza en el día de hoy, habiendo dado prioridad a la contención de los menores y al trabajo con el protocolo correspondiente. Les pedimos sosiego, empatía y confianza en el trabajo que estamos llevando adelante”, señalaron.

Contexto y versiones contrapuestas

De acuerdo a testimonios recogidos por LMCipolletti, la agresión con el tenedor habría sido la culminación de un conflicto previo entre los mismos alumnos. Algunos testimonios señalan que el niño herido habría ejercido previamente situaciones de maltrato contra el compañero que lo atacó, en lo que describen como un caso de bullying sostenido.

Hay quienes aseguran que este alumno ya había tenido antecedentes disciplinarios en otra institución privada de la ciudad: "no le renovaron la matrícula" afirmaron. Estas versiones, que no fueron confirmadas oficialmente, plantean un escenario de conflicto prolongado.

La intervención de Educación Privada

Consultada por este medio, la directora de Educación Privada de Río Negro, Paula Sarramone, explicó que se activaron los protocolos previstos para este tipo de hechos.

“A partir de conflictos escolares, la escuela da conocimiento a la Supervisión y se interviene con los Equipos Técnicos de Acompañamiento Pedagógico (ETAP), conformados por pedagogos, psicopedagogos, psicólogos y trabajadores sociales. Se realizan encuentros, conversaciones y líneas de acción a mediano y largo plazo”, señaló.

Los equipo interdisciplinarios ETAP, responden al Ministerio de Educación y su intervención se da en todo el territorio provincial, trabajando por regiones. En este caso, los equipos involucrados son de General Roca, que junto con los de Villa Regina y Cipolletti, actúan en situaciones similares en las instituciones del Alto Valle. Son los mismos equipos que intervienen en colegios públicos cómo en privados.

Sarramone aseguró que en este caso puntual, aunque no pueden dar detalles por resguardo a los menores y las familias implicadas, ya hay una intervención en curso, con participación de la supervisión zonal y los equipos técnicos.