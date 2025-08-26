Golpeó a su profesor y lo dejó internado: un alumno tiene en vilo a todo un colegio en Cipolletti

Un estudiante menor de edad agredió físicamente a un docente, a compañeros y realizó amenazas de muerte. Desde la institución alertaron sobre la violencia.

La ESRN N°35 atraviesa una grave situación de violencia que pone en riesgo a estudiantes, docentes y familias. Un grupo de padres y madres denunciaron que un alumno menor de edad, agredió con un golpe de puño a un profesor, orinó a una compañera y realizó amenazas de muerte en reiteradas ocasiones.

La situación de extrema violencia tiene lugar en el establecimiento educativo ESRN n°35 ubicado en el Barrio El Manzanar de Cipolletti. La comunidad educativa indicó que el estudiante tiene problemas de conducta desde hace cuatro años y que se citó a los padres en numerosas oportunidades, pero no asisten a las reuniones .

Una madre, que prefirió resguardar su identidad, explicó en declaraciones a LMCipolletti : “Es un chico que hace rato tiene problemas, la semana pasada golpeó a un profesor. El docente está operado del corazón y él lo golpeó en el pecho, entonces se descompensó y terminó internado . Entiendo que estuvo en terapia intensiva pero ya está estable”. El episodio de violencia se desató en plena clase.

IMG_20250826_181007625 Desde la Dirección del ESRN n°35 elevaron notas sobre las situaciones de violencia, pero no obtuvieron respuestas.

“Empezó a agredir y mi hijo salió en defensa del profesor, porque lo amenazó de muerte. Dijo que iba a ir con un arma y que iba a matar a quien le pasara por encima. Y una como madre tiene miedo porque si ese chico cumple su amenaza, puede matar a personas inocentes” indicó la mujer.

La comunidad de padres y madres ven con preocupación la falta de respuestas ante esta situación de extrema gravedad y presentaron una nota al Consejo Escolar en la que señalan que “las familias se sienten desbordadas y muy preocupadas por el impacto que generan estas situaciones en el bienestar emocional y en el rendimiento académico del grupo”.

Nota CEM 35

El alumno no sólo protagonizó la agresión al docente, sino que también orinó a una compañera durante una clase. Esta situación se suma a las agresiones a sus compañeros, amenazas de muerte y la advertencia de asistir al establecimiento educativo con un arma.

“Le metió una trompada al docente y cuando mi hijo lo defendió se golpearon también. Nosotros tenemos miedo, no hay padre que no vaya a buscar a su hijo. Yo todos los días voy a buscar a mi nene porque no sabemos en qué momento aparece” agregó la madre.

La búsqueda de respuestas ante el Consejo Provincial de Educación

Según pudo saber LMCipolletti, el propio cuerpo directivo elevó la solicitud de una intervención del equipo interdisciplinario. Sin embargo, según explicaron los padres no obtuvieron respuesta. Este medio se comunicó con el Ministerio de Educación desde donde aseguraron estar al tanto de la situación y que están actuando a través de la Dirección de Educación Secundaria.

En búsqueda de soluciones, un grupo de madres elevaron una nota el jueves 21 de agosto, a partir de la nueva agresión al docente, en la que instan a la implementación de un acompañamiento activo y medidas concretas en los próximos 10 días, sino buscarán otras vías de intervención.

IMG-20250826-WA0025 La recepción de la nota presentada ante la Dirección Provincial de Nivel Medio el día 21 de agosto de 2025.

“Cuando pasó la agresión, el director nos mostró todas las notas que envió y que el Consejo no le da respuesta. Cuando yo llevé la nota me dijeron que no tenían presentado ningún reclamo de esta institución, entonces muchas herramientas no tienen los docentes así” expresó la mujer.

Las familias aseguraron que desde hace cuatro años conviven con este tipo de episodios y que no han sido escuchados. “Tampoco quiero que ese chico deje de estudiar, porque él tiene un derecho como todos los chicos. Pero hay que buscar la manera de frenar esto ahora” concluyó la madre.