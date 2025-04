Qué dijo Educación sobre los hechos de violencia que generaron pánico hoy en un colegio de Cinco Saltos

Frente a este panorama, padres y madres realizaron una denuncia ante la Fiscalía local y exigieron respuestas por parte de las autoridades educativas. Incluso, solicitaron suspender las clases hasta tanto se garantice un entorno seguro para toda la comunidad escolar. La institución contó en los días siguientes con presencia policial para reforzar la seguridad.

En diálogo con LM Cipolletti, la directora de Educación Secundaria de la provincia, Silvia Arza, brindó detalles del caso y buscó llevar tranquilidad a las familias, destacando el acompañamiento del Estado y la complejidad del contexto educativo que atraviesa el estudiante involucrado.

AM estudiantes secundaria (3).JPG La situación de violencia se registró el 3 de abril en Cinco Saltos en la escuela secundaria 23. Imagen ilustrativa Agustin Martinez

Un caso complejo que requiere acompañamiento integral

El alumno cuenta con un diagnóstico dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA), en función de ello, su trayectoria educativa se ha desarrollado con el acompañamiento de un tutor especializado. Este dispositivo comenzó a aplicarse cuando el joven cursaba en la localidad de Catriel y continuó tras el traslado de su familia a Cinco Saltos a principios de 2024.

“Desde que se otorgó la vacante en la ESRN 23, activamos el mismo procedimiento que ya estaba en marcha en su anterior escuela. Se elevó un informe claro al nuevo equipo de conducción para establecer estrategias pedagógicas específicas”, explicó Arza. “Cada trayectoria educativa es única, y hay algunas que requieren un acompañamiento más intensivo. Este es un contexto complejo que necesita del trabajo articulado de varias áreas”.

Según detalló la funcionaria, durante el ciclo lectivo 2024 el estudiante asistió regularmente a clases con su tutor acompañante, y los reportes quincenales indicaban un desarrollo positivo, sin mayores inconvenientes. Sin embargo, en diciembre el contrato del tutor finalizó, por lo que el Ministerio de Educación abrió una nueva convocatoria para asignar un reemplazo.

El nuevo tutor fue designado, pero entre el 5 de marzo (fecha de inicio del ciclo lectivo) y el 3 de abril, no pudo encontrarse con el alumno debido a que tomó una licencia por motivos familiares. Arza subrayó que, en estas condiciones, “el estudiante no tendría que haber asistido el 3 de abril al establecimiento”, ya que no se encontraba garantizado su acompañamiento. Aun así, se permitió su ingreso para no vulnerar su derecho a la educación, y fue el director del colegio quien asumió la responsabilidad del caso, actuando como referente en ausencia del tutor.

ESRN 23.png

Intervención interdisciplinaria y nuevas medidas de Educación

Luego del incidente, el Ministerio de Educación activó un protocolo de actuación conjunta con distintas áreas del Estado. Equipos interdisciplinarios, entre ellos del Ministerio de Salud, comenzaron a trabajar con el estudiante y su familia, a fin de elaborar un nuevo informe que permita retomar su trayectoria educativa de forma segura y adecuada a sus necesidades.

“Hoy podemos confirmar que el estudiante continuará sus estudios, pero fuera del edificio escolar y en otro entorno educativo más acorde a su situación actual”, anunció Arza.

Esta medida fue comunicada a las familias durante una reunión realizada este martes. “Les brindamos tranquilidad, asegurándoles que el estudiante no retornará a la ESRN 23 y que se mantendrán todos los esfuerzos por resguardar a los demás alumnos y al personal docente”, agregó.

Además, se informó que el Director del establecimiento realizó una exposición policial por la agresión sufrida. Si bien no requirió atención médica, continúa con secuelas físicas del hecho. “Desde el primer momento nos pusimos a disposición del directivo, que continúa con hematomas producto de la agresión”, dijo Arza.

En tanto, algunas familias también radicaron denuncias judiciales, por lo que desde Educación afirmaron estar “sujetos a los tiempos y disposiciones de la Justicia” en lo que refiere a este caso.

Acompañamiento y prevención, ejes del trabajo educativo

Desde el Ministerio subrayan la importancia de no estigmatizar al estudiante ni reducir el conflicto a un hecho aislado de violencia, sino comprender la complejidad del contexto. “Este es un caso que nos interpela como sistema educativo, y por eso lo estamos abordando con responsabilidad, compromiso y trabajo conjunto”, remarcó Arza.

Finalmente, la funcionaria confirmó que durante la jornada de ayer se llevó adelante la implementación del programa “Te cuido, nos cuidamos” en la institución para abordar la temática y articular los protocolos de prevención y cuidado en el entorno educativo junto a los docentes, directivos y la supervisión del Ministerio.