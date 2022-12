Cipolletti, una ciudad que apuesta por la inclusión

Estás son algunas de las actividades que se están llevando adelante:

Capacitaciones internas y externas durante todo el año: por ejemplo charlas sobre el “Buen Trato” hacia las personas con discapacidad, dictadas a diferentes instituciones como la policía de Cipolletti, de Cinco Saltos, a Bomberos, entre otros.

Conformación de un banco de elementos ortopédicos: según explicó la directora de Políticas para Personas con Discapacidad, Silvina Díaz, “la campaña surgió de la necesidad que tenemos por la alta demanda que hay. Sabemos que hay mucha gente que tiene este tipo de cosas en su casa. Organizamos un espacio para que venga a traerlo”. Se puede colaborar con pañales para adultos y elementos ortopédicos en buen estado (con pequeñas fallas) que se puedan reparar.

Los elementos recaudados son destinados al banco de ayudas técnica municipal.

Quienes deseen donar elementos pueden comunicarse a los teléfonos 299-6276017, al 449-4900 Interno 3002, o escribir al correo electrónico: areadiscapacidad.cipolletti@gmail.com. También pueden acercarlos a la Dirección de Políticas para personas con Discapacidad, en el barrio CGT sobre calle Don Juan de Dios Sepúlveda, entre Nahuel Huapi y Lago Fonk.

Asesoramiento y acompañamiento en la realización de trámites, el equipo la Dirección municipal recorrió en total 19 barrios de la ciudad brindando información, asesoramiento y gestión en trámites por discapacidad.

Acompañamiento en operativos de vacunación y mejoramiento habitacional.

La inclusión a través del deporte

En tanto, este año la Escuela Municipal de Deporte Inclusivo convocó y contuvo con sus actividades a unos 100 niños, niñas y adolescentes en las actividades corrientes y a más de 200 en eventos como la Liga Inclusiva.

Las propuestas que se dictaron este 2022 puntualmente son en Deportes Adaptados:

Atletismo: se desarrolla en la pista de atletismo en las inmediaciones del Estadio Municipal, los días lunes, miércoles y viernes de 16 a 17 hs. Participan unos 15 atletas, teniendo representatividad en los juegos rionegrinos y EVITA.

Natación: Los días martes y jueves de 15 a 16.30 hs. se desarrolla la actividad en la pileta del Club Cipolletti, participan unos 25 atletas. En este caso se trabaja toda la parte de iniciación con un grupo y el desarrollo propio del deporte con otro, teniendo representación en los juegos rionegrino y EVITA.

Goalball: Este es el caso de un deporte específico para personas ciegas o disminución visual, se desarrolla los sábados en instalaciones del Gimnasio N°1, actualmente participan de la actividad 6 personas.

Boccia: es un deporte para personas con baja movilidad principalmente, se desarrolla en el Gimnasio N°1.

Fútbol: en el caso de futbol la actividad se desarrolla los lunes, miércoles y viernes por la mañana, pero aparte de las clases periódicas se desarrolla la Liga de Futbol Inclusiva. Dicha liga congrega unos 200 chicos y chicas por encuentro, teniendo participación de distintas localidades en la misma y con una continuidad de más de 10 años.

Con respecto a las actividades recreativas e inclusivas se desarrollan clases periódicas en el Estadio Municipal, se busca desarrollar las habilidades de las personas con discapacidad abordando la integración de las mismas. Por medio de propuestas recreativas, juegos y dinámicas de distintos tipos se estimula y convoca a la actividad física. Participan de estas actividades unas 30 personas como grupo fijo.

Novedosas propuestas en Deportes alternativos

Este año se comenzó a desarrollar la actividad de tiro con arco y tenis de mesa en el Complejo Deportivo. La idea de estos deportes, es generar una experiencia nueva y evaluar la posibilidad de su desarrollo en la ciudad. Teniendo una experiencia más que positiva y la seguridad de instalarlos como propuesta para el año próximo con una continuidad posible y asegurada.

De la actividad participaron 15 personas.

Colonia de Vacaciones 2023

La propuesta recreativa de la Colonia en el Paseo Costero Isla Jordán, también está diseñada y orientada para el disfrute de las personas con discapacidad. Cada año participan alrededor de 80 personas. Se llevará a cabo actividades con la naturaleza al aire libre, y en el área de las piletas, durante el turno mañana, desde las 9.30 hs.

El Gobierno de Cipolletti ya comenzó con el proceso de inscripción a la Colonia de vacaciones de verano que se desarrollará en el natatorio del Parque Costero Isla Jordán. Habrá tiempo para anotarse hasta el viernes 16 de diciembre.

Los interesados deben acercarse con un adulto y el DNI, al Centro de Promoción Comunitaria de su barrio o al CITE.

Cartelería en braille

Por otro lado, La cartelería en braille se comenzó a colocar en las nuevas obras que se están desarrollando sobre el Paseo del Ferrocarril. Contará con información histórica de cada monumento y edificio que se encuentra en este sector puesto en valor (que se extiende sobre calle Fernández Oro desde Mengelle hasta Toschi).

El primer tótem se colocó sobre la Casa del Escritor “Estación de las Palabras” recientemente reinaugurado sobre el Paseo del Ferrocarril.

La accesibilidad de las personas con discapacidad conlleva a la plena autonomía y seguridad de las mismas. Es importante que las instituciones, espacios públicos y la ciudad en general, cuenten con la cartelería adecuada, suficiente y sobre todo con terminología actualizada e inclusiva.

En junio del 2022, la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad presentó en el Concejo Deliberante un proyecto denominado “Modificación de cartelería”.

El Estado argentino ha asumido la necesidad de proteger especialmente los derechos de las personas con discapacidad y para ellos resulta indispensable el dictado de leyes y ordenanzas que contemplen en forma integral los derechos de las personas con discapacidad y, sobre todo, su protección en todos los ámbitos. El objetivo es que se cree una ordenanza para modificar y agregar la cartelería y determinar la obligatoriedad de revisar y de ser necesario actualizarla cada 5 años.

El proyecto continuará con instalación de tótem en el edificio del Gobierno de Cipolletti (Yrigoyen y Villegas), Casa de la música y anexo, Registro Civil, La Calesita (Paseo del ferrocarril), el Complejo Cultural Cipolletti, Parque Rosauer, entre otros.

Más de 80 rampas nuevas

Con el objetivo generar veredas más accesibles, el Gobierno de Cipolletti avanza a buen ritmo con las obras de construcción de nuevas rampas. Comprende principalmente el área centro en las que se construirán y mejorarán 200 rampas.

Las rampas llevan dos baldosas parlantes de advertencia (tipo botones) que se complementa a la otra baldosa que es de la vereda denominadas baldosas parlantes tipo vainilla. Desde septiembre del 2021 la Secretaría de Obras Públicas trabaja con una cuadrilla para realizar el mantenimiento y construcción de rampas.

La inclusión a través de la Cultura

A través de la Secretaría de Cultura se trabaja en la inclusión de personas con discapacidad en los centros culturales, a través de diferentes propuestas.

Taller Literario en CITE (para personas mayores)

Esta propuesta apunta a la organización de actividades literarias para promover la integración de las personas mayores. La acción participativa y dinámica de cada uno de los participantes favorece su bienestar en la medida que se conectan y socializan con las consignas brindadas en cada clase.

Desde el Taller Literario se ha generado un espacio de vinculación participativa que contribuye a la reflexión y la valorización de las capacidades propias de las personas mayores.

La metodología que se emplea es la de taller lúdico expresivo con un enfoque participativo y grupal, se trabaja con personas mayores con ceguera, disminución visual, discapacidad visceral, hipoacúsica, y discapacidad motriz.

Centro Municipal de Danzas

Dentro de la totalidad de inscriptos se destaca la inclusión de niños y niñas con TEA (Trastornos del Espectro Autista), síndrome de down, trastorno de personalidad y discapacidad motriz. Los ritmos de los que mayormente participan son Tango, retro dance, zumbalee, stretching y conciencia corporal, urbano niños y reguetón.

Centro Artes Visuales

Se acompaña a la sociedad como un espacio de contención emocional. Los docentes brindan herramientas para acompañar a los distintos diagnósticos y patologías que se

presentan, principalmente a los talleres de Arte Terapia, Cerámica y Pintura. Se trabaja con personas con ataques de ansiedad, discapacidad auditiva, estrés post traumático por violencia, hipoacusia, retraso madurativo y anorexia nerviosa.

Talleres Barriales

Se han sumado a los diferentes talleres niños y niñas, adultos mayores, estudiantes con capacidades diferentes en los talleres de Breakdance, dibujo, pintura, cerámica, zumba reciclado.

La inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral

A través de la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno de la ciudad, se informó que alrededor de 20 personas con discapacidad realizan tareas en las diferentes delegaciones y dependencias de la Municipalidad.

Desarrollan diferentes funciones como por ejemplo auxiliares y responsables administrativos, cadetes, serenos, entre otras tareas.

Maximiliano Vallejos, se desempeña como auxiliar administrativo y cadete en la Secretaría de Economía y Hacienda, trabaja en el Municipio desde el año 2008. Durante estos años se desempeñó en diferentes áreas como en Gobierno, el Juzgado de Faltas y la Dirección de Compras y Suministros.

“Para mi era un sueño trabajar en la Municipalidad. Tengo compañeros geniales, que me aprecian y me cuidan. Me levanto con muchísimas ganas de venir trabajar, aseguró Maximiliano.