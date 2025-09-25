La gastada del Palmeiras a River en redes sociales que se volvió viral

El Palmeiras de Brasil le ganó a River Plate por 3 a 1 en Sao Paulo y se metió en semifinales de la CONMEBOL Libertadores 2025. En ese contexto, la cuenta oficial del conjunto brasileño dejó un mensaje a modo de burla al conjunto Millonario.

“¡Diferentes generaciones, el mismo final!”, dice el posteo en alusión a la tercera eliminación por parte del Verdao frente al equipo de Núñez. “Otra noche histórica de copa en la familia de Palmeiras”, agregó en la misma publicación.

En el dibujo se puede ver a un cerdo, que es la imagen con la que se caracteriza a los hinchas de Palmeiras. El animal está en tres imágenes diferentes viendo un televisor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Palmeiras/status/1971044649990320387?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1971044649990320387%7Ctwgr%5Ed06d60d25fa148942cf7e900dbc554eec8f2c1e8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.espn.com.ar%2Ffutbol%2Fcopa-libertadores%2Fnota%2F_%2Fid%2F15726054%2Fla-reaccion-de-las-redes-sociales-de-palmeiras-tras-eliminar-a-river&partner=&hide_thread=false Diferentes gerações, o mesmo final!



Mais uma noite histórica de Copa em #FamíliaPalmeiras! pic.twitter.com/mIhnCnNtCh — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 25, 2025

En la primera es joven y se encuentra mirando las semifinales de 1999 en un televisor de esa época. En el segundo dibujo ya es adulto y está mirando los cuartos de final de 2021, ya con una Libertadores en su habitación. En la última ya está con tres Copas y con apariencia mayor, pero también celebrando por la clasificación de este miércoles. Tanto en 1999 como en 2021, el Verdao se consagró campeón de América.

Dejando a las chicanas de lado, la cuenta oficial de Palmeiras también se tomó su tiempo para reconocer a River y en un posteo ilustró un saludo de Marcelo Gallardo con Abel Ferreira y la siguiente frase: “Los grandes triunfos son reflejo de grandes batallas”.

River se quedó fuera de la Libertadores ante Palmeiras

River perdió este miércoles como visitante por 3-1 ante Palmeiras, en un partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, llevado a cabo en el Allianz Parque de San Pablo, y quedó eliminado del certamen internacional. El único gol para el conjunto millonario lo convirtió Maximiliano Salas, a los 7 minutos del primer tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Palmeiras/status/1971047684963500401?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1971047684963500401%7Ctwgr%5Ed06d60d25fa148942cf7e900dbc554eec8f2c1e8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.espn.com.ar%2Ffutbol%2Fcopa-libertadores%2Fnota%2F_%2Fid%2F15726054%2Fla-reaccion-de-las-redes-sociales-de-palmeiras-tras-eliminar-a-river&partner=&hide_thread=false Grandes triunfos são reflexos de grandes batalhas! pic.twitter.com/K4pcarFbHE — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 25, 2025

En tanto, Vitor Roque, a los 6’ del complemento, y José Manuel López, a los 46’ y 49’ del mismo periodo, sentenciaron el partido para el conjunto brasileño. A los 42 minutos del segundo periodo, Marcos Acuña se fue expulsado por doble amarilla y dejó a La Banda con diez jugadores.

De esta forma, Racing por el momento es el único equipo argentino entre los 4 mejores de América, a la espera de que Estudiantes de La Plata dispute el partido de vuelta frente a Flamengo, donde debe remontar un 2 a 1 en contra.

El final del encuentro mostró imágenes similares a las de la eliminación de River en el Mundial de Clubes. Los jugadores del club de Núñez estallaron, fueron a buscar al árbitro y debió intervenir la policía. Maxi Salas fue uno de los más verborrágicos, mientras sus compañeros intentaban detenerlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1971038434434158885?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1971038434434158885%7Ctwgr%5Ea9f256e8ebaa21b3104ada5e8318f009c082ecf2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fdeportes%2Fpolemicas-y-escandalo-el-final-river-se-quedo-fuera-la-libertadores-palmeiras-n1210288&partner=&hide_thread=false ¡DOBLETE DEL FLACO LÓPEZ Y PALMEIRAS GANA 3-1 (5-2 GLOBAL) A RIVER!



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium

Disfrutá de la experiencia #Multicam pic.twitter.com/RCeYbEBgR2 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2025

Por su parte, el Verdao se enfrentará en semifinales al ganador de la serie entre Sao Paulo y Liga de Quito de Ecuador. En la ida el conjunto ecuatoriano se quedó con el triunfo por 2 a 0 y esta tarde se definirá todo en el Estadio Morumbí. En caso de que el Tricolor logre remontar la serie, en semis no solo tendremos un duelo 100% brasileño sino que se dará uno de los tantos clásicos que tiene el fútbol paulista.