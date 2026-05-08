Piden cuatro años de prisión por la estafa millonaria a los Bomberos de Barda del Medio

El Ministerio Público Fiscal pidió cuatro años efectivos para uno de los condenados por desviar fondos de una rifa de los Bomberos de Barda del Medio.

El Ministerio Público Fiscal solicitó cuatro años para uno de los responsables de la estafa a los Bomberos Voluntario de Barda del Medio.

Este jueves se realizó la audiencia de cesura del juicio por administración fraudulenta contra tres exintegrantes de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Barda del Medio . El fiscal jefe solicitó prisión efectiva para el imputado con mayor responsabilidad en la maniobra, mientras que los otros dos condenados podrían afrontar penas en suspenso tras haber reconocido su participación en los hechos.

Las tres personas habían sido declaradas penalmente responsables en diciembre pasado, tras un proceso que expuso cómo se administraron de forma fraudulenta los fondos de una rifa lanzada con la promesa de financiar equipamiento esencial para el cuartel.

Un caso con mayor culpabilidad, según la Fiscalía

El fiscal jefe argumentó ante el tribunal que la situación del principal imputado no admite comparación con la de los otros dos condenados. Según explicó, este sujeto no sólo vendía los cartones y recaudaba el dinero, sino que fue uno de los motores principales de la rifa desde su origen.

"Su caso tiene un mayor carga de antijuridicidad, mayor grado de culpabilidad, porque vendía cartones y recaudaba dinero", sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal durante su alegato. Además, señaló que el imputado duplicó y triplicó los cartones emitidos, y que luego pidió que se hicieran desaparecer.

Para la Fiscalía, la pena solicitada es proporcional al daño causado y no vulnera el principio de igualdad. "Con lo ocurrido, la moral del grupo de bomberos fue destruida y la confianza de la sociedad devastada", afirmó el fiscal, marcando el impacto que la maniobra tuvo más allá de lo económico.

Barda del Medio 01.jpg La estafa se consolidó entre marzo y septiembre de 2021.

La defensa habló de ensañamiento y pidió una pena mínima

El defensor particular del imputado principal presentó una postura radicalmente opuesta. Solicitó el reconocimiento de apenas un mes de prisión en suspenso y el pago de $10 millones a la asociación afectada como reparación del daño.

El abogado remarcó que su defendido se considera inocente y cuestionó lo que describió como un "ensañamiento" de la acusación, señalando un trato desigual respecto a los otros dos imputados. La defensa buscó así diferenciarse del criterio fiscal y trazar una línea clara entre los roles que cada uno habría tenido en los hechos investigados.

Los otros dos condenados, con penas en suspenso

A diferencia del imputado principal, los otros dos involucrados reconocieron durante el juicio su responsabilidad en los hechos. Esa decisión fue valorada al momento de calcular las penas, que en ambos casos serán de tres años de prisión en suspenso.

Sin embargo, la condena condicional no implica impunidad. Los restantes imputados deberán cumplir con inhabilitación para ejercer como bomberos, presentaciones periódicas cada tres meses ante una comisaría y otras pautas de conducta que impondrá el tribunal. La inhabilitación resulta particularmente significativa, ya que les impedirá continuar ejerciendo una actividad que se sostiene sobre la confianza de la comunidad.

prision efectiva estafa bomberos barda del medio2 El 14 de mayo se dará a conocer la lectura de la sentencia.

La rifa que nunca cumplió su promesa

Los hechos investigados tuvieron lugar entre marzo y septiembre de 2021, en el marco del lanzamiento de la rifa denominada "Gran bono contribución". El esquema consistía en cartones de diez troqueles, con un valor total de $10 mil cada uno, pagaderos en cuotas mensuales de $1.000,00.

Se imprimieron 2.500 cartones, de los cuales se vendieron 1.778. El destino declarado de los fondos recaudados era la compra de una autobomba usada en Holanda, además de insumos, herramientas y materiales para el funcionamiento del cuartel. El premio principal prometido era un automóvil que jamás fue adquirido.

La Fiscalía estimó que, de acuerdo con la cantidad de cartones vendidos y los troqueles cobrados por las cobradoras, se recaudaron al menos $8.317.000. El destino de $3.021.483 continúa sin esclarecerse, una cifra que a valores actuales equivale a cerca de $60 millones.

La audiencia de lectura de sentencia quedó fijada para el próximo miércoles 14 de mayo a las 13:30, y se realizará a través de la plataforma Zoom. Ese día se conocerá formalmente el fallo del tribunal, que deberá evaluar los alegatos presentados por ambas partes y determinar las penas definitivas para cada uno de los tres condenados.