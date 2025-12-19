Estafa con rifas solidarias de Bomberos en Barda del Medio: tres imputados

Los tres fueron acusados de administración fraudulenta de los fondos destinados a la compra de una autobomba. La lectura del veredicto será el 26 de diciembre.

La Fiscalía estima que la recaudación con los bonos asciende a 8 millones que en la actualidad representan 59 millones de pesos.

Este viernes, el Ministerio Público Fiscal solicitó declarar penalmente responsables a los tres imputados por el delito de administración fraudulenta con la venta de rifas del cuartel de Bomberos Voluntarios de Barda del Medio . La maniobra se detectó en 2021 con los fondos del “Gran Bono Contribución” destinados a la compra de una autobomba.

Durante los alegatos de clausura, el fiscal sostuvo que a lo largo del juicio quedó demostrada la participación de los tres acusados , aunque con distintos grados de intervención. Señaló que dos de ellos asumieron el control total de la rifa y de la recaudación, lo que ejecutó materialmente la maniobra que permitió el desvío de fondos .

“A dos de los imputados se les rendía el dinero de las cobradoras y gran parte de los bomberos, aunque los testigos señalaron más a uno. Ambos obtuvieron un lucro indebido ” explicó el fiscal.

“Beneficiándose con el dinero rendido ya que no lo depositaron en el banco, no lo registraron ni entregaron los recibos correspondientes, con el objetivo de que se evitara saber cuánto dinero había sido recaudado” agregó.

Los imputados no emitían recibos a los compradores para evitar definir números delos bonos vendidos, maniobra que se complementó con la desviación de los fondos, al no depositarlos en ninguna entidad bancaria.

Autobomba recuperada 2.jpg.jpeg La antigua autobomba Ford 7000 del cuartel de Bomberos de Sierra Grande. L a misma que el Cuartel del Bomberos de Barda del Medio quería comprar. Gentileza

Uno de los imputados presidió la Comisión Directiva del Cuartel

Uno de los imputados, quien presidía la Comisión Directiva del Cuartel de Bomberos, quedó demostrada su responsabilidad porque tuvo la administración de la rifa en un primer momento y delegó su manejo. Además, pese a las sospechas internas, continuó vendiendo y cobrando rifas, lo que también le permitió obtener un beneficio económico indebido.

En ese marco, el fiscal definió el delito con una coautoría mixta, por acción y por omisión, al señalar que el entonces presidente tenía el deber de impedir que se obtuviera un lucro indebido. Sin embargo, no lo hizo y perjudicó los intereses confiados y la solidaridad dirigida a la noble actividad de los bomberos.

Bomberos La autobomba permite mejorar la capacidad de respuesta de los Bomberos, ante situaciones de emergencia.

Los dos defensores públicos y el abogado particular solicitaron la absolución indicando que no se logró probar la participación en los hechos. Uno de los defensores públicos, que ejerció la defensa del ex integrante de cuartel de Bomberos, indicó que existió una toma ilegítima de poder de la administración para llevar adelante la defraudación.

La estafa del "Gran Bono Contribución"

La causa se originó a partir de la rifa denominada “Gran bono contribución” que se desarrolló entre marzo y septiembre de 2021. Estaba integrada por un cartón con 10 troqueles, con un valor de 10 mil pesos cada uno. Los troqueles se pagaban de forma mensual, a un valor de 1.000 pesos. Se imprimieron 2.500 cartones y se vendieron 1778.

Entrenamiento bomberos Oro - Ingrid Uviedo 9 Entrenamiento de los futuros bomberos del Cuartel de Fernández Oro. Ingrid Uviedo

Los fondos recaudados tenían como finalidad la compra de una autobomba usada en Holanda, y también costear insumos, herramientas y demás materiales para el funcionamiento del respectivo cuartel. El premio principal iba a ser un automóvil que nunca se compró.

Según la cantidad de cartones vendidos por los promotores y los troqueles cobrados por las cobradoras, la Fiscalía estima que se recaudó al menos $8.317.000. Aún se desconoce el destino final de $3.021.483, cerca de $59 millones a valores actuales.