Fotogalería: las imágenes que muestran la preparación de los futuros bomberos de Oro

El cuartel de Fernández Oro desplegó una práctica completa con fuego y rescates para formar a sus futuros bomberos. Las mejores imágenes desde adentro.

En el marco de una nueva etapa de formación, los Bomberos Voluntarios de Fernández Oro llevaron adelante una intensa jornada de capacitación destinada a los seis aspirantes que desde hace más de dos meses se preparan para incorporarse al cuartel . La actividad reflejó el compromiso de una institución con 40 años de historia , que continúa fortaleciendo conocimientos, actualizando procedimientos e incorporando nuevas prácticas para responder con profesionalismo ante cualquier emergencia.

Durante la jornada, los futuros bomberos participaron de entrenamientos reales guiados por miembros activos del cuerpo. La propuesta incluyó prácticas de búsqueda y localización del fuego , sofocación, ataque directo e indirecto, maniobras en equipo y toma de decisiones en escenarios complejos . Según explicaron desde la institución, el objetivo es que los aspirantes puedan familiarizarse con situaciones de riesgo reales antes de finalizar la etapa de formación.

En diálogo con LM Cipolletti , el jefe del cuartel, Diego Colantuono , detalló la dinámica del entrenamiento: “Hicimos una práctica en una vivienda abandonada autorizada por el propietario para realizar ejercicios estructurales. Allí, los aspirantes que hace dos meses están cursando pudieron aprender sobre localización del fuego, sofocación, trabajo en equipo y las diferentes formas de atacar un incendio . La capacitación estuvo a cargo de los propios bomberos voluntarios del cuartel”.

Además de la simulación de incendio estructural, la jornada continuó en el sector del Puente Gallardo, donde los participantes pusieron a prueba el funcionamiento del Móvil 1, la autobomba principal de la institución. Allí realizaron prácticas de succión de agua y tendido de líneas de ataque sobre el Canal Grande, sumado a un simulacro de rescate de personas, orientado a fortalecer la coordinación operativa, la comunicación interna y la seguridad.

También se realizaron ejercicios con equipos de respiración autónoma (ERA), fundamentales para la intervención segura en entornos con humo y visibilidad reducida, reforzando la importancia de la técnica y el trabajo conjunto en escenarios de emergencia.

Entrenamiento bomberos Oro - Ingrid Uviedo 4 Ingrid Uviedo

La conducción y supervisión de la actividad estuvo a cargo del Suboficial Mayor Marcelo Gerlach, el Suboficial Mayor Luis Fantaguzzi, la Sargento Sandra Alcázar y el Jefe de Cuerpo Diego Colantuono, quienes acompañaron en todo momento a los aspirantes durante las prácticas. También formaron parte de la capacitación los bomberos Cabo Antonella Sepúlveda, Bombero Giuliano Fantaguzzi y Bombero Damián Lagos, reconocidos por su vocación y apoyo en cada instancia formativa.

Desde el cuartel destacaron la colaboración de la comunidad y, en particular, extendieron un agradecimiento especial a Orlando y Esteban Franchi, quienes cedieron su chacra para la realización de parte del entrenamiento, permitió replicar condiciones reales de terreno y logística.

La jornada de entrenamiento se suma a un ciclo de actividades que continuará en las próximas semanas con nuevos módulos teóricos y prácticos, antes del ingreso formal de los aspirantes al servicio activo.

Entrenamiento bomberos Oro - Ingrid Uviedo 5 Ingrid Uviedo

A continuación las mejores fotos del entrenamiento, captadas por la bombero Ingrid Uviedo.

Entrenamiento bomberos Oro - Ingrid Uviedo 6 Ingrid Uviedo

Entrenamiento bomberos Oro - Ingrid Uviedo 7 Ingrid Uviedo

Entrenamiento bomberos Oro - Ingrid Uviedo 8 Ingrid Uviedo

Entrenamiento bomberos Oro - Ingrid Uviedo 9 Ingrid Uviedo

Entrenamiento bomberos Oro - Ingrid Uviedo 10 Ingrid Uviedo

Entrenamiento bomberos Oro - Ingrid Uviedo 11 Ingrid Uviedo

Entrenamiento bomberos Oro - Ingrid Uviedo 12 Ingrid Uviedo

Entrenamiento bomberos Oro - Ingrid Uviedo 13 Ingrid Uviedo

Entrenamiento bomberos Oro - Ingrid Uviedo 14 Ingrid Uviedo