Fernández Oro festeja los 40 años de sus Bomberos Voluntarios

En su aniversario, los Bomberos de Fernández Oro anunciaron la llegada de un nuevo camión cisterna desde Holanda para reforzar su flota.

Los Bomberos Voluntarios de Fernández Oro cumplen 40 años y lo celebran de la mejor manera: con la comunidad que los vio nacer y que los sostiene desde aquel 6 de septiembre de 1985.

La historia comenzó con un llamado en la comisaría, la decisión de un grupo de vecinos y el acompañamiento del municipio marcaron el inicio del sueño que Fernández Oro tuviera su propio cuerpo de bomberos . Al principio , apenas un terreno donado y la voluntad de hacer algo grande. Hoy, ese mismo espacio es el corazón de una institución que se convirtió en símbolo de la ciudad.

Gabriela Herrera , presidenta de la Comisión Directiva, lo resume con emoción: “ Bomberos es una familia. Cuando uno empieza a colaborar, ya no puede irse. Administramos pocos recursos, pero siempre con el compromiso de proteger a quienes ponen el cuerpo todos los días”.

Herrera destaca que, además de voluntarios, el cuartel cuenta con personal rentado, hombres y mujeres que conviven en un mismo espacio y que, juntos, hacen posible el servicio a la comunidad. “Lo más valioso es que nunca estamos solos: los vecinos vienen, nos traen tortas fritas, se sacan fotos, nos acompañan. Eso es impagable”, afirmó.

Aniversario Bomberos Voluntarios F Oro (4) Durante toda la jornada, el cuartel estará abierto a la comunidad orense. Alejo Maimo

La voz de un pionero

Si hay alguien que puede dar testimonio de la historia viva del cuartel, ese es Adrián Epulef, uno de los primeros bomberos voluntarios de Fernández Oro. Ingresó a los 30 años, marcado por una tragedia: un incendio en el barrio que le hizo ver la urgencia de contar con un cuartel propio.

“No podía ser que un pueblo como el nuestro no tuviera bomberos. Al principio éramos dos capacitados, con un camión prestado y equipos donados. Tuvimos que aprender a la fuerza, con errores y mucho sacrificio, pero con la certeza de que era necesario”, relató.

Adrian Epulef, primer Bombero Voluntario F Oro Adrián Epulef, uno de los primeros bomberos del cuartel. Alejo Maimo

Epulef recuerda las noches en vela, las salidas de emergencia y la angustia de su familia esperando su regreso. “Mi señora me esperaba con los nenes a las cuatro de la mañana. Cada bombero tiene una familia detrás, que sufre y se preocupa tanto como uno”, confesó.

En este aniversario, “quiero que los chicos no bajen los brazos. Que sigan cuidando la institución porque es parte de nuestra vida. Este cuartel nació del esfuerzo de todos y tiene que seguir creciendo”.

Aniversario Bomberos Voluntarios F Oro (1) Este año, el cuartel sumó un nuevo camión autobomba importado desde Holanda con fondos propios. Se espera el segundo en los próximos meses. Alejo Maimo

Nuevos desafíos y un anuncio esperado

Más allá de la emoción del pasado, los 40 años encuentran al cuartel mirando hacia adelante. Uno de los anuncios más destacados es la llegada de un nuevo camión cisterna adquirido en Holanda, que se sumará este año a la flota.

“Es un esfuerzo enorme, pero necesario. Siempre nos reunimos a decidir qué se puede postergar y qué no. Lo importante es que el bombero esté protegido y equipado”, explicó Herrera.

La presidenta también reconoció que aún falta mejorar la articulación con otras áreas: “Necesitamos un trabajo más conjunto con el municipio y con salud. Hoy cada uno trabaja por su lado, y nuestro desafío es lograr una mesa común”.

Marolio, el perro de Bomberos Voluntarios F Oro Marolio, el perro bombero del cuartel posando en las actividades oficiales del aniversario. Alejo Maimo

Una celebración de todos

El aniversario no se reduce a un acto protocolar. Desde la mañana, el cuartel abrió sus puertas para recibir a la comunidad con recorridos, actividades interactivas y la posibilidad de compartir un mate o un abrazo con los bomberos. Los vecinos no faltaron: saben que en cada sirena que suena hay alguien dispuesto a arriesgarlo todo por ellos.

La historia de los Bomberos Voluntarios no se mide solo en años, ni en camiones ni en equipos. Se mide en gestos, en manos tendidas, en familias enteras que dieron y siguen dando su tiempo para que otros estén a salvo.

A 40 años de aquel comienzo humilde, la institución se mantiene firme, con los ojos puestos en el futuro y con un presente que respira gratitud. Porque cada incendio apagado, cada rescate, cada intervención, se transforma en algo más grande: la certeza de que la solidaridad, cuando se organiza, puede salvar vidas.