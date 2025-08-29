Marolio, el perro que recorre carnicerías y panaderías y está muy obeso: un ruego al pueblo

Es el perro de los bomberos de Oro ¡y de toda la ciudad! Su simpática historia, un pedido a la comunidad "por su salud" y el por qué de su nombre.

Bastante perezoso, quizá porque ya le cuesta caminar, este popular perro se pasa buena parte del día echado en la camita del cuartel de Bomberos . No obstante, cumple a rajatabla con al menos dos salidas diarias: una a las 7.30 y la otra, la que más le gusta al mediodía para recorrer los comercios gastronómicos donde sabe que ligará comida seguro.

Así, visita carnicerías, panaderías y rotiserías de Fernández Oro . Solía ir también a un supermercado famoso donde, cuentan, le impidieron el ingreso inicialmente y esa situación inspiró a los voluntarios, que lo adoptaron y le dieron refugio y amor, a ponerle su simpático nombre.

“Lo bautizamos Marolio para hacerle la contra a ese súper -risas-. Igual la mejor con ellos, tenés que ver cómo lo quieren los empleados de ese lugar donde ahora es bien recibido como en todos lados”, explica Diego Colantuono, el jefe del Cuartel.

El comunicado oficial del Cuartel para salvar a Marolio

El tema es que de tanto “morfar”, inclusive alimentos que son perjudiciales para su salud que los vecinos le brindan con las mejores intenciones, Marolio luce sumamente obeso y de seguir aumentando de peso su salud correrá riesgo.

Por ello, días pasados, muy comprometidos con el tema, los Bomberos Voluntarios de la vecina ciudad decidieron emitir un comunicado.

“Hola sabemos que muchos quieren a Marolio y eso nos alegra, pero les pedimos que no le den de comer, por qué no está bien de salud, en el cuartel él tiene su comida y agua diaria.

Marolio, el perro de los bomberos de Oro

Si querés colaborar o pasar un buen rato con él, te invitamos a venir al cuartel y sacarlo a pasear. ¡Le encanta salir a caminar y jugar! Gracias por el cariño y por ayudarnos a cuidarlo”, fue el claro mensaje.

La hermosa historia del perro

Así comentó está maravillosa historia de Marolio con quienes siempre están al servicio de la comunidad. “Me trasladaron al cuartel en Mayo de 2024 y recuerdo que él se apareció una noche que yo estaba de guardia y se quedó hasta la 1. Siempre andaba rondando pero esta vez lo notamos con ganas de no irse más jaja. Entonces tomamos la decisión de adoptarlo con los Bomberos”, explica Diego.

No quieren cortarle esa libertad que tanto disfruta el perro pero sufren al verlo salir del edificio a “manguear” por los comercios. “Me comuniqué con Mariana Marini y las chicas de APAFO y nos dieron el ok para adoptarlo. Es libre él, sale a caminar, recorre carnicerías, panaderías y rotiserías. Y se come todo lo que le dan, es un desesperado jaja. Sale y picotea, claro, cuando vuelve lleno y panzón no quiere ni ver el alimento balanceado que le damos acá”, expone la situación el jefe del cuartel.

Tan gordito está el picho que “le cuesta caminar, lo estamos cuidando y poniendo a dieta. Es un perro viejito, sería una picardía que se nos vaya porque es bueno con todos, a la mañana cuando llegamos nos re festeja”, comenta preocupado.

image

“Transmite alegría, lástima que juega y se cansa. Pero él acá está bárbaro, tiene su cama con frazada, en verano se tira abajo del aire acondicionado”, agrega sobre las comodidades que le ofrecen a la mascota.

Lo define como un perro “muy compañero y carismático, le encantan las fotos, en las capacitaciones o acto se pone en el medio y posa el tipo. Marolio es lo mejor que nos pasó”, dice con emoción.

Por último revela un hecho sorprendente, que habla una vez más de la intuición de estos animalitos. “Antes de que suene la sirena, en cada intervención, él sale a la puerta y empieza a llorar. Se sienta en la calle, lo cuento y me emociono”, culmina el bombero. Ahora, las alarmas se encienden por Marolio. ¡A cuidar al perro del pueblo!