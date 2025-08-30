Marolio, el perro más glotón de la zona del que habla el país: su reacción ante las emergencias

La nota de LMC llegó a portales famosos como TN. Campañas para que no le den de comer. Su conmovedor accionar previo a cada intervención de Bomberos.

Marolio, el hermoso perro de los Bomberos que se come todo y da qué hablar a nivel país.

Y un día Marolio se hizo súper famoso . Llegó a los medios nacionales y es noticia a nivel país. El perro más glotón de la zona vive en el cuartel de Bomberos de Fernández Oro , está muy obeso y por eso desde la institución le piden a la población que no le den de comer para no alterar su dieta ni agravar más su salud.

Lo cierto es que tras la nota de LM Cipolletti contando su llamativo caso, no fueron pocos los portales nacionales que replicaron la información -citando la fuente, como corresponde-, con TN a la cabeza .

De esta manera, si Marolio ya era conocido en la región y en especial en la vecina ciudad, mucho más lo es ahora.

Marolio, en el portal de TN, que recogió la nota de LMC. Una noticia muy leída en todo el país.

Su increíble reacción ante las emergencias

Ya comentamos que cada día el hermoso perro negro “recorre las carnicerías, rotiserías y panaderías” de Oro para pedir comida. Y que los problemas que le generan su sobrepeso, aparte de su avanzada edad, llevaron a los Voluntarios a rogarle a la comunidad que eviten alimentarlo pues en el Cuartel come “bien y sano”.

Pero lo que quizá pasó desapercibido ante una situación más urgente es su asombrosa inteligencia y conmovedora reacción ante las emergencias.

Marolio Bomberos Marolio junto a Diego, el jefe del cuartel.

Lo contó el propio Diego Colantuono, el jefe del Cuartel. “Antes de que suene la sirena, en cada intervención, él sale a la puerta y empieza a llorar. Se sienta en la calle, lo cuento y me emociono”, expresó el bombero. ¡Qué fenómeno, cuánto deberían aprender de su sensibilidad muchas personas!

El comunicado oficial del Cuartel para salvar a Marolio y su historia

“Hola sabemos que muchos quieren a Marolio y eso nos alegra, pero les pedimos que no le den de comer, por qué no está bien de salud, en el cuartel él tiene su comida y agua diaria.

Si querés colaborar o pasar un buen rato con él, te invitamos a venir al cuartel y sacarlo a pasear. ¡Le encanta salir a caminar y jugar! Gracias por el cariño y por ayudarnos a cuidarlo”, fue el claro mensaje.

Embed

Por otro lado, así comentó está maravillosa historia de Marolio con quienes siempre están al servicio de la comunidad: “Me trasladaron al cuartel en Mayo de 2024 y recuerdo que él se apareció una noche que yo estaba de guardia y se quedó hasta la 1. Siempre andaba rondando pero esta vez lo notamos con ganas de no irse más jaja. Entonces tomamos la decisión de adoptarlo con los Bomberos”, explicó el encargado del Cuartel.

No quieren cortarle esa libertad que tanto disfruta el perro pero sufren al verlo salir del edificio a “manguear” por los comercios. “Me comuniqué con Mariana Marini y las chicas de APAFO y nos dieron el ok para adoptarlo. Es libre él, sale a caminar, recorre carnicerías, panaderías y rotiserías. Y se come todo lo que le dan, es un desesperado jaja. Sale y picotea, claro, cuando vuelve lleno y panzón no quiere ni ver el alimento balanceado que le damos acá”, expuso luego la situación.

Marolio, el perro de los bomberos de Oro

Tan gordito está el picho que “le cuesta caminar, lo estamos cuidando y poniendo a dieta. Es un perro viejito, sería una picardía que se nos vaya porque es bueno con todos, a la mañana cuando llegamos nos re festeja”, comentó preocupado.

Marolio, el perro más "morfón" y famoso de la zona.