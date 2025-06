Con fondos propios, los Bomberos Voluntarios de Fernández Oro incorporaron una nueva autobomba

"Este camión representa un gran paso en la mejora continua de los recursos al servicio de toda la comunidad. A partir de ahora, contaremos con dos autobombas, dos camiones cisterna, dos camionetas con tanque chico para forestales y una camioneta para comisiones", comentó Colantuono, subrayando la importancia de esta nueva incorporación en el fortalecimiento del equipo de bomberos locales.

Bomberos Voluntarios Fernandez Oro.png La nueva autobomba importada se suma a una amplia flota que cuenta el personal para emergencias. Gentileza

El proceso de adquisición no estuvo exento de desafíos, especialmente porque se trató de un camión importado. Sin embargo, la correcta gestión administrativa de la Comisión Directiva, que ha sorteado con éxito los obstáculos burocráticos para inscribir la unidad como importadora, ha permitido que la compra fuera posible. "Esto no hubiese sido posible sin la excelente administración de las Comisiones Directivas anteriores y la actual, que de manera impecable ha sorteado todos los obstáculos para inscribirnos como importadores. Si no se está ordenado, una tarea como esta sería casi imposible", aseguró Colantuono.

La compra del camión se concretó después de un proceso de análisis y reflexión en conjunto con los bomberos de la localidad, quienes fueron parte activa en la toma de decisiones sobre las características del vehículo. A lo largo de estos meses, los bomberos hicieron sugerencias sobre el tipo de camión que sería más adecuado para las necesidades de la ciudad, tomando en cuenta la geografía y la frecuencia de las emergencias a las que deben responder.