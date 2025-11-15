Noche complicada en Cipolletti: incendio de pastizales en la barda movilizó cuatro dotaciones de bomberos

Una hectárea quedó arrasada por el fuego a orillas del río Negro en la noche más calurosa, justo el día en que Río Negro declaró la Emergencia Ígnea.

En el día de mayor temperatura de la semana, un incendio de pastizales se desató anoche en la zona de Cueva del León , al sur de Cipolletti, sobre la Isla Jordán . Cuatro dotaciones de bomberos (dos de Cipolletti y dos de Fernández Oro) trabajaron durante más de tres horas para controlar las llamas que avanzaban con rapidez impulsadas por el viento y la sequedad del terreno.

El siniestro ocurrió cerca de las 20 del viernes , en una jornada en la que el termómetro superó los 33 grados , con ráfagas que complicaron las tareas de los brigadistas. Según el parte oficial, el llamado de emergencia ingresó al Sistema 109 , alertando sobre un presunto incendio en un quincho del barrio Isla Jordán. Sin embargo, al arribar las primeras unidades al lugar, los bomberos constataron que el fuego se desarrollaba en el sector de bardas conocido como Cueva del León , afectando una hectárea de pastizales y vegetación baja .

El operativo demandó un intenso despliegue coordinado. Además de los bomberos de Cipolletti , intervinieron dos dotaciones del cuartel de Fernández Oro , que acudieron en apoyo por la magnitud del foco.

En el lugar también se hizo presente el propietario del predio, quien colaboró con las tareas y será parte de la investigación que intenta establecer el origen del siniestro. Si bien no hubo heridos ni daños materiales graves, el hecho encendió nuevamente las alarmas en una semana en la que el Gobierno Provincial declaró la Emergencia Ígnea en todo Río Negro.

cueva de leon El incendio se desató en un terreno privado ubicado sobre la proximidad a Cueva del León, en el sur de Cipolletti. Alejo Maimo

Emergencia Ígnea y prohibición de hacer fuego al aire libre

El Decreto 1104/25, firmado por el gobernador Alberto Weretilneck, declara la Emergencia Ígnea por un año en todo el territorio rionegrino ante el riesgo extremo de incendios forestales y de pastizales. La medida prohíbe encender fuego al aire libre en terrenos públicos o privados no habilitados, y establece multas severas que van desde los 100 hasta los 100.000 litros de gasoil para quienes infrinjan la normativa.

El decreto también habilita mecanismos administrativos y financieros especiales para reforzar la prevención, contratar personal de emergencia y sostener operativos en zonas críticas. El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) serán los organismos responsables de ejecutar y supervisar las acciones, con el apoyo de municipios y comisiones de fomento que deberán adherir a la resolución provincial.

En ese sentido, se espera que el Municipio de Cipolletti se sume formalmente a la emergencia en los próximos días, reforzando los controles en Isla Jordán, zonas de bardas y sectores rurales, donde la acumulación de residuos y pastizales secos representa una amenaza latente.

Bomberos Voluntarios Fernandez Oro Dos dotaciones de bomberos voluntarios de Cipolletti y dos más de Fernández Oro, acudieron al lugar. (Imagen ilustrativa) Gentileza Ingrid Uviedo

Un verano que se anticipa desafiante

Las condiciones climáticas registradas esta semana confirman el escenario de riesgo extremo que prevé el SPLIF para el inicio de la temporada estival. Altas temperaturas, escasas lluvias, vientos fuertes y vegetación seca componen un panorama crítico para la propagación del fuego.

Por eso, el Gobierno provincial lanzó una campaña de concientización ciudadana, recordando que la mayoría de los incendios tienen origen humano, ya sea por descuido o intencionalidad. “La prevención es la única estrategia eficaz cuando hablamos de incendios forestales”, reiteró Weretilneck tras firmar el decreto.