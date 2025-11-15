Alerta por tormentas y calor en Cipolletti: cómo seguirá el clima el fin de semana

La jornada del sábado en Cipolletti comenzó con un cielo despejado y la temperatura en 19 grados.

Cipolletti tendrá un fin de semana marcado por las altas temperaturas y los fuertes vientos que dominarán la jornada del sábado. Las ráfagas podrán superar los 70 km/h mientras las temperaturas se colocarán por encima de los 20° desde las primeras horas del sábado.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , las máximas se mantendrán por encima de los 30°C durante dos días consecutivos, seguidas de un descenso moderado para el domingo.

El sábado comenzará con un amanecer templado, con cielos despejados y la temperatura marcó 24°C a las 9.00. Las ráfagas se ubicarán entre los 19 y 39 km/h y con el avance de la mañana, el termómetro marcará 27°C . Los vientos podrán alcanzar los 48 km/h, que mantendrá una jornada calurosa.

El viento acompañará la jornada

Al mediodía se prevé un leve aumento de la nubosidad, aunque sin precipitaciones. A las 12 la marca será de 28°C y las ráfagas llegarán a los 54 km/h. Durante la tarde se consolidará el pico térmico del día, con 30°C entre las 14 y las 17, en un escenario de viento sostenido del sudoeste que podría superar los 70 km/h.

AS-Cipolletti-Rio Negro= Isla Jordan (5).JPG La comunidad de Cipolletti elige la Isla Jordán para calmar el calor. Antonio Spagnuolo

Hacia la noche, el ingreso de aire más fresco provocará un marcado descenso, la temperatura caerá a 23°C a partir de las 20 horas. Pese al alivio del calor, el viento seguirá siendo protagonista con ráfagas que rondarán los 56 km/h.

El tiempo el domingo en Cipolletti

El domingo comenzará con temperaturas agradables que marcará 13°C durante horas de la mañana. El viento por su parte, rotará al sur con intensidad moderada y se anticipan 18°C para las 11.00. Con el correr de las horas, la temperatura subirá a 23°C a las 14 y ráfagas cercanas a los 34 km/h, en un escenario de cielo completamente despejado.

La tarde avanzará con un constante ascenso de la temperatura, a las 17 el termómetro llegará a 26°C, nuevamente con viento del sudoeste, aunque con menos intensidad que el sábado.

ON - Calor (2).jpg Las máximas se colocarán por encima de los 30º dos días consecutivos. Omar Novoa

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) además indicó que se espera condiciones adversas en el sur, centro y norte del país durante este viernes, por lo que emitió una serie de alertas de nivel amarillo y naranja por por tormentas, lluvias y vientos fuertes.

Alerta por tormentas con actividad eléctrica y granizo

El organismo precisó que la alerta naranja golpeará con intensidad, donde podrían aparecer también precipitaciones abundantes en períodos cortos, caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 kilómetros por hora. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros.

Esta advertencia impactará principalmente en el norte y centro de Mendoza.

Por otro lado, otras provincias estarán bajo advertencia amarilla por tormentas. Se trata del sur de Mendoza, San Luis, Neuquén y La Rioja. Allí las ráfagas de viento podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y se prevén valores de precipitación acumulada de entre 10 y 30 milímetros.

mapa_alertas-3

Alerta naranja por fuertes vientos

Por otra lado, el SMN emitió una alerta naranja por vientos fuertes en el norte de Santa Cruz, para donde se esperan velocidades aproximadas de entre 60 y 75 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora.

Asimismo, rige otro aviso de nivel amarillo para las zonas restantes de esa provincia, donde las ráfagas podrían llegar a los 90 kilómetros por hora.

Por último, el SNMN anunció que el sur de Santa Cruz estará también bajo alerta amarilla por lluvias intensas, con valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros.