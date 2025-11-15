Voluntarios de TECHO y vecinos del barrio Los Olmos ultiman detalles del nuevo centro comunitario

La tercera jornada de trabajo se llevará adelante con la instalación del servicio eléctrico. La inauguración del nuevo espacio será el próximo domingo 23 de noviembre.

La Asociación Civil TECHO además de la construcción de un Centro Comunitario, realizó la edificación de 30 viviendas de emergencia en el Barrio Los Olmos de Cipolletti.

La organización civil TECHO realizará una jornada de trabajo para ultimar detalles en la construcción del salón comunitario en el Barrio Los Olmos de Cipolletti . Se trata del tercer día de trabajo destinado a la instalación del cableado eléctrico , previo de su inauguración programada para el próximo domingo 23 de noviembre.

La asociación civil puso como punto de encuentro la Universidad de Flores (UFLO) para partir hacia el barrio Los Olmos para culminar la construcción de un espacio de encuentro para la comunidad . Con las manos solidarias de 25 personas , se llevará adelante la instalación del servicio eléctrico en el Centro Comunitario, que se suma a las 30 viviendas de emergencias construidas por Techo en jornadas anteriores.

La iniciativa surgió de la mesa de trabajo local , que identificó la necesidad de un espacio para los vecinos del barrio Los Olmos. El centro comunitario será destinado para un merendero, un lugar de dictado de clases para las infancias y las actividades culturales y artísticas que se quieran desarrollar.

El trabajo de TECHO en Barrio Nuevo y Los Olmos

TECHO no solo desarrolló la construcción de 30 viviendas de emergencia en el Barrio Los Olmos, sumado al espacio comunitario próximo a su apertura. También se llevaron adelante proyectos definidos desde la Mesa de Trabajo, donde los vecinos e integrantes de la comunidad identifican las necesidades más urgentes y proponen soluciones colectivas.

Asociación civil TECHO Centro Comunitario

Como parte de las iniciativas nacidas en la Mesa de Trabajo se llevó adelante la instalación de luminarias públicas, arreglo y mejora de las calles, señalamiento de calles con la colocación de carteles para contribuir al orden urbano.

Por otro lado, los voluntarios de TECHO trabajaron en Barrio Nuevo con el señalamiento de calles, la instalación de luminarias públicas, el impulso para el mejoramiento vial y la presentación de notas para la incorporación de un camión de recolección de residuos.

techo centro comunitarios

La construcción del espacio de madera prefabricada se resolvió en tres jornadas: la primera fue destinada a colocar los pilotes, la segunda a levantar las paredes, el contrapiso y el techo. La última jornada durante el pasado sábado fue destinada a la instalación del cableado, del baño y cocina. Parte de la tercera instancia es la que se llevará adelante este sábado 15.

El Director general de TECHO, sede Neuquén-Río Negro, Juan Pablo Radnay en declaraciones a LMCipolletti explicó: “Fieles a la convicción de que cada proceso se construye de manera colectiva, el salón comunitario fue desarrollado paso a paso junto a las referencias del barrio. Este fin de semana, previo a su inauguración, se realizará la instalación eléctrica del espacio para dejarlo listo para su uso”.

centro comunic

Finalmente, el próximo domingo 23 de noviembre, la comunidad festejará la inauguración del nuevo salón con una feria y celebrará el flamante espacio de encuentro que tendrá la comunidad de Los Olmos, construido con la convicción del trabajo en conjunto y el compromiso comunitario.

El trabajo colectivo como base de TECHO

"Si no hay participación de los vecinos, nosotros no seguimos" indicó Radnay. Los vecinos del barrio Los Olmos se sumaron activamente a la construcción del espacio, sumando manos solidarias y consolidando lazos de cooperación. Durante la última jornada de trabajo participaron 25 personas de la iniciativa. El salón comunitario tendrá 36 metros cuadrados de superficie, con un diseño que duplica el tamaño habitual de una vivienda de emergencia.

techo centro comunitario

“Las mesas de trabajo buscan dar solución a las problemáticas que identifica como prioritarias por varias razones. El salón comunitario es con todos los vecinos que se quieran sumar y con los voluntarios, la idea es hacerlo entre todos. Nosotros trabajamos con el barrio” indicó Radnay.

El trabajo comunitario de TECHO ya realizó la construcción de 30 viviendas de emergencia en el barrio Los Olmos y Barrio Nuevo de Cipolletti. La organización civil desarrolla mesas de trabajos en barrios como Valentina Norte Rural sector La Laguna, Mapu Meu y en Colonia Rural Nueva Esperanza II. La demanda de viviendas en el sector de la meseta es más elevada: solo en Mapu Meu se construyeron más de 50 módulos habitacionales en un año de trabajo.

“En Mapu Meu tenemos dos meses de trabajo porque es un barrio muy grande con mucha emergencia habitacional. Es un lugar que constantemente se va ampliando, nuevas personas llegan, vos llegas al barrio y ves personas acampando en la entrada. Es un lugar de mucha conflictividad porque es un espacio de riesgo para la urbanización” agregó el Director General de TECHO.

centro comunicati

El constante crecimiento urbano, la llegada de personas desde otras provincias en búsqueda de oportunidades laborales y la falta de planificación urbana que contenga ese crecimiento demográfico constituyen el presente de tantas familias que hoy buscan garantizar el acceso a la vivienda. Por esta razón, muchos deciden instalarse y levantar asentamientos irregulares en zonas peligrosas con peligro de derrumbe, riesgo eléctrico por cables subterráneos, zona de inundaciones y falta de accesos a servicios básicos.

Las mesas de trabajo funcionan de manera quincenal y cumplen un rol central en la identificación de prioridades. A través de diagnósticos participativos, donde los vecinos relatan cuáles son los problemas más urgentes y los espacios más necesarios a partir de visitas al territorio.

Registro Nacional de Barrios Populares

“Nos apoyamos en el Registro para decir si es un barrio grande con un conjunto de ocho familias o más que carezcan de al menos dos de los tres servicios básicos que son agua, luz y cloacas, eso es un barrio popular. Organizamos una asamblea con vecinos, les contamos cómo trabaja TECHO y ahí deciden si trabajar o no con nosotros”.

El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) también es utilizada como base de datos para orientar las intervenciones. A partir del orden de prioridades se elaboran planes anuales de acción. Los trabajos van desde la construcción de viviendas de emergencia, centros comunitarios, luminaria pública, mejoramiento de calles y cartelería.

centro comunitario

“Los carteles de las calles que nosotros vemos por un ordenamiento municipal, en un barrio popular las manzanas son irregulares, las calles no tienen nombre, el acceso de una ambulancia se complica, la gente no sabe en qué sector vive. Esos son síntomas o problemas secundarios que tiene un barrio popular tal vez no se ven pero se padecen” expresó el Director Gral. de TECHO Neuquén-Cipolletti.

Desde la organización TECHO destacaron la participación juvenil y de los vecinos que se suman solidariamente a las jornadas de trabajo. La mayoría de los voluntarios de TECHO tienen entre 18 y 35 años, los días de construcción llegó a unir a 75 voluntarios para la edificación de espacios comunitarios y brindar una solución habitacional a los sectores más vulnerables de Cipolletti y Neuquén.