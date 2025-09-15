Techo Digno: la causa judicial que calienta la campaña electoral

Ex intendentes de Río Negro desfilarán esta semana por la Justicia como parte de la causa Techo Digno. Denuncian que la investigación tiene trasfondo político.

Desde este lunes se realizan nuevas audiencias en el marco de la causa Techo Digno . Es una instancia "preparatoria", anterior al inicio formal de los procesos judiciales que apuntan contra intendentes de diferentes signos políticos. Una causa política, según los acusados, que genera suspicacias en medio de la campaña electoral.

Esta novedad movió a la política ya que los juicios incluyen a los exjefes comunales de Cinco Saltos, Liliana Alvarado y Germán Epul ; y el de Fernández Oro, Juan Reggioni. A ellos, se suman los procesos que deberán enfrentar en octubre el diputado nacional Aníbal Tortoriello, Abel Baratti y el legislador Daniel Belloso . En tanto que ya tienen fecha de juicio, los exmandatarios de Bariloche María Eugenia Martini y Gustavo Gennuso.

Precisamente Gennuso, al conocerse los llamadas judiciales de esta semana indicó : "¿Son tan obvios? ¿Los fiscales juegan a la política? ". La reflexión -que hizo en sus redes sociales- apunta al tiempo en que el Poder Judicial "mueve" la causa que se sustancia desde 2018 por presuntas irregularidades en el manejo de fondos para la construcción de viviendas.

El barilochense, junto a su antecesora, son los dirigentes más incisivos a la hora de criticar el proceso. A ellos se sumaron los legisladores José Luis Berros (PJ) y Santiago Ibarrolaza (CREO), pero el planteo sobre un sesgo político de la investigación es compartida por otros acusados, como el cipoleño Tortoriello.

techo digno juicio martini.jpg

La Justicia avanzará esta semana en audiencias clave para poder fijar la fecha de juicio. En Bariloche los dos ex intendentes acusados ya atravesaron esa instancia. María Eugenia Martini irá a juicio en marzo del año próximo; mientras que Genuso, su sucesor, será juzgado en octubre. El juicio comenzará el lunes 27, un día después de las elecciones nacionales en las que se renovarán parcialmente las cámaras de Diputados y Senadores.

La causa Techo Digno avanza bajo la hipótesis del desvío de fondos de obras públicas a financiar la actividad política. Los procesos tienen en la mira a seis exintendentes que forman parte de la contienda electoral.

El planteo de la defensa de un acusado por Techo Digno

Ahora, quien planteó una moción política fue el abogado defensor de Belloso, Damián Torres. El abogado defensor, actor clave en la conformación de LLA en Río Negro, presentó una nota a la jueza donde solicitó la “reprogramación”, pero la fiscal Jessica González respondió que el “legajo continúa con los tiempos y plazos que establece el Código Procesal Penal” entonces, el Ministerio Público “no consiente ninguna reprogramación”.

El subdirector de la Oficina Judicial de Roca, Jorge Rached consideró la postura fiscal y argumentó además “la complejidad” para modificar audiencias por “la disponibilidad” del juez y las partes.

En su petición, el defensor fue crítico con las fechas elegidas porque aludió que “Belloso es parte integrante de la Alianza Fuerza Patria y se encuentra designado a la campaña electoral de su partido, que culmina con las elecciones del 26 de octubre”. Advierte que “llama la atención que el pedido de la fiscalía del control de acusación sea en este momento”.

Cuestionó que esta instancia de Techo Digno llegue “justo en la campaña electoral, después de tantas prórrogas solicitadas a la defensa" y cuando se conoce el "rol que cumple Belloso”. Y remarcó que el pedido de control de la Fiscalía en “este momento solo responde a intereses políticos de fondo”.