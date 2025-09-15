Se incendió una precaria casilla y los bomberos encontraron un hombre muerto

Bomberos fueron a apagar las llamas y hallaron a la persona sin vida. En la vivienda, de madera y nylon, se calefaccionaban con leña.

El fuego arrasó la precaria vivienda erigida en un sector descampado. En su interior los bomberos encontraron un cadáver.

El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado en el interior de una precaria casilla que se incendió durante la mañana de este lunes en una zona descampada , ubicada al norte de General Roca .

Fuentes del Cuartel de Bomberos Voluntarios de esa ciudad informaron que cerca de las 09:20 fueron alertados por personal policial acerca del siniestro desatado en una vivienda ubicada situada en calle Defensa.

Al llegar al lugar, encontraron una casilla de madera y nailon totalmente afectada por las llamas . Lamentablemente, en el interior se halló a una persona sin vida, quien sería el propietario.

Las fotografías enviadas por el cuerpo de rescatistas junto con la información, muestran que el fuego arrasó en su totalidad la humilde estructura.

Incendio fatal Roca 2

Luego de apagar el fuego, personal Policía quedó a cargo de las diligencias en el lugar. También habían concurrido efectivos del Gabinete de Criminalística, quienes se encargaron de efectuar las primeras pericias en busca de indicios para determinar las causas de la tragedia.

La hipótesis que se maneja

En este marco, se presumía que trasladarían el cadáver para realizar la autopsia, que debería aportar mayor información al respecto.

Según trascendió, la morada carecía de servicios como gas y electricidad, y sus ocupantes se calefaccionaban con leña.

De allí que una de las hipótesis señala que pudo haber sido un hecho accidental.

Pasado el mediodía aún no se había confirmado oficialmente la identidad de la víctima. Varias personas se habían acercado al lugar. Entre ellos familiares.