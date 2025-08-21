Se escuchó una fuerte explosión y se desató un incendio en el edificio de LU19

Bomberos, policía, salud y personal municipal trabajan en un incendio en Roca al 300. El tránsito está cortado.

Un incendio se desató este jueves pasadas las 19 en un edificio de Roca al 300 , donde funciona la radio LU19. El fuego comenzó luego de la explosión de un calefactor en un departamento del cuarto piso.

Según los primeros datos obtenidos en el lugar por LMCipolletti , en el lugar se encontraba una mujer que logró salir por sus propios medios y no sufrió lesiones. En ese departamento también vive su hijo, quien no estaba al momento de la explosión.

De inmediato se activó un amplio operativo de seguridad. Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cipolletti trabajan en el edificio para controlar las llamas y evitar que el fuego se expanda a otros departamentos.

explosion e incendio en LU19

También intervino personal de la Dirección de Tránsito municipal, efectivos de la comisaría 4ª, una ambulancia del Siarme y equipos de Protección Civil del municipio.

El tránsito se encuentra cortado en la zona céntrica donde ocurrió el siniestro, y se solicita a los conductores evitar circular por el sector hasta que finalicen las tareas de emergencia.

NOTICIA EN DESARROLLO.-