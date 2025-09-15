Entraron a robar a las oficinas del MPP y se llevaron dos computadoras

Presumen que el hecho ocurrió entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes. Violentaron una ventana e ingresaron al sector administrativo de la sede partidaria.

Elbi Cides, presidente del MPP, estuvo en el lugar e informó que robaron una PC y una notebook.

Un hecho delictivo se registró en las últimas horas en la sede del Movimiento Patagónico Popular ( MPP ), ubicada en la calle Sáenz Peña 56 , histórica residencia de la familia Salto.

Un ladrón o ladrones ingresaron al sector administrativo ubicado al frente de la propiedad y se apoderaron de dos computadoras que se utilizan para la actividad partidaria.

El robo lo descubrieron durante la mañana de este lunes , cuando uno de los integrantes de la familia que vive en una de las dependencias del sector posterior del inmueble advirtió que habían forzado una ventana de la oficina situada en un patio interno, al que se accede a través de una puerta que había quedado sin llave.

Un montón de objetos extraños

Elbi Cides, legislador de JSRN y presidente de la fuerza política que fundó Rudy Salto, se presentó en el lugar mientras la Policía comenzaba a realizar los trabajos periciales en busca de indicios que les permita rastrear a los autores del hecho.

El dirigente, referente el MPP, precisó que habían confirmado la sustracción una computadora de escritorio y una notebook.

Pero además les llamó la atención que en el patio interno donde violentaron la ventana encontraron un cúmulo de elementos extraños en el lugar, por lo que presumen que fueron dejados por los ladrones. Entre otras cosas habían prendas de vestir, frascos con dulces y otros productos envasados de manera artesanal y artefactos eléctricos, como portalámparas, llaves y tramos de cables.

Por ese hallazgo postuló que posiblemente se trate de personas en situación de calle, por lo que destacó alguna intencionalidad política.

E.C.P ROBO MOVIMIENTO PATAGONICO POPULAR (3) Estefania Petrella

Cides sostuvo que los intrusos debieron ingresar durante la noche del domingo o madrugada de este lunes, ya que en el lugar además de tener un movimiento diario de gente por la dinámica política, viven miembros de la familia en el inmueble aledaño, y no habían advertido ninguna irregularidad.

En cuanto a los equipos informáticos robados, indicó que se utilizan en el desarrollo de la labor administrativa.

El legislador sostuvo que el viernes hubo una concurrencia mayor a la habitual dado que se realizó un acto conmemorativo por el nuevo aniversario del Cipoletazo.

Poco después de que se retirara el personal policial abrieron las puertas para comenzar a desarrollar las actividades cotidianas.