Lo pescaron desarmando un aire acondicionado que había arrancado de una pared

El ladrón se apoderó del equipo de una casa frente a la plazoleta del Tango. La dueña lo vio cuando escapaba y avisó a la Policía. Lo atraparon a pocas cuadras cuando lo desmontaba.

El ladrón había arrancado el aire acondicionado de la pared de la casa ubicada frente a la plazoleta del Tango.

Policías de la Comisaría 24 de Cipolletti detuvieron a un hombre luego de robar el equipo exterior de un aire acondicionado de una vivienda ubicada sobre calle Urquiza, Gonzales Larrosa y Sáenz Peña, frente a la plazoleta del Tango. El hecho delictivo ocurrió este sábado poco antes del mediodía.

La ocupante de a casa denunció que minutos después de las 11 se encontraba en la parte trasera del inmueble y escuchó ruidos desde el exterior que le llamaron la atención.

Al salir para verificar lo que sucedía, sorprendió a un sujeto joven vestido con ropas deportivas que escapaba por el frente de su vivienda, que da a la calle a la calle Urquiza, tras saltar las rejas.

Ladrón aire acondicionado

Pero no se iba con las manos vacías, sino que se llevaba el compresor del aire acondicionado que bombea el gas refrigerante, el que previamente había arrancado tras violentar las barras que lo sujetaban al muro.

De inmediato el personal de la dependencia de la fuerza ubicada en el barrio Don Bosco salió en busca del ladrón.

Con las manos en el aparato

Finalmente y tras una breve recorrida, los efectivos que realizaban el patrullaje lograron interceptar al sospechoso en inmediaciones de las calles Chile y Jorge Newbery, a unas tres cuadras del sitio del robo, donde ya se encontraba desarmando el equipo que se había apoderado.

La víctima radicó la denuncia penal correspondiente en sede policial. El hombre quedó detenido a disposición del Ministerio Público Fiscal, acusado de haber cometido el delito de "robo agravado por escalamiento".

Camioneta robada en Neuquén fue recuperada en Cipolletti

En la mañana de este sábado, personal de la Subcomisaría 79° del barrio 1200 Viviendas de Cipolletti logró recuperar una camioneta que había sido robada días atrás en Neuquén.

El vehículo, marca Renault, apareció abandonado en la vía pública de la jurisdicción de la unidad policial. Su presencia generó sospechas entre los vecinos, pues tenía el parabrisas averiado, por lo que un llamado anónimo alertó la novedad.

El hecho ocurrió alrededor de las 7, cuando el Comando Radioeléctrico recibió un llamado de un hombre que informó que en calle Cobián, casi Río Neuquén, se encontraba una camioneta blanca aparentemente abandonada.

Un móvil se dirigió al lugar y constató la presencia de un vehículo sin chapa patente colocada. Luego de verificar los datos, se confirmó que el rodado había sido sustraído en jurisdicción de la Comisaría 2° de Neuquén.