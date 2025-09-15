Un menor de 14 años fue detenido tras robar una moto y caer al escapar de la policía

El joven, que es conocido en el ambiente delictivo, quedó a cargo de la SENAF porque los padres no se presentaron. Se había apoderado del vehículo junto a un cómplice que logró evadirse.

La moto recuperada por policías de la Comisaría 32. Había sido robada de una casa cercana al Parque Norte. Un menor fue detenido y hay un prófugo.

Un adolescente de 14 años fue atrapado durante la madrugada de este lunes tras caer de una moto que instantes antes había robado del interior de una casa. Un cómplice que lo acompañaba alcanzó a escapar , y es intensamente buscado.

El robo se registró alrededor de las 3:30 en una propiedad ubicada en la calle Juan de Dios Filiberto al 1800, a pocos metros del parque Norte. El vehículo, marca Majaj Rouser NS 125 color negro, había sido sustraído por el dúo de ladrones luego de forzar el portón del garaje del inmueble.

Al advertirlo, el damnificado alertó a la policía, por lo que desde el Comando Radio Eléctrico se comunicó el hecho a la Comisaría 32 , hacia donde se dirigió a realizar la denuncia.

Operativo y persecución

Pero en el momento en que presentaba el escrito, minutos después de las 4, personal de la unidad que recorría el sector de la avenida La Plata observó la moto en la que se desplazaban dos hombres, por lo que iniciaron una persecución.

Poco después constataron que el vehículo había derrapado en la calle Esquiú al 1040, y que sus dos ocupantes había escapado corriendo, dejando el rodado abandonado en el lugar, donde quedó en resguardo el sargento primero Ayarachi.

Mientras que otro uniformado, el sargento Beltrán, persiguió a los sospechosos con la colaboración de efectivos de la Subcomisaría 79, de las 1200 viviendas.

E.C.P COMISARIA 32 (5) Estefania Petrella

Posteriormente personal de la Comisaría 32 logró demorar a uno de los autores del robo. Se trata de un adolescente de 14 años de edad, ampliamente conocido por sus reiterados golpes delictivos, informaron fuentes de la fuerza.

El menor fue entregado a la operadora de turno de la SENAF -Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia- de Río Negro.

Asimismo se mantuvo comunicación con el fiscal de turno, quien dispuso entregar la moto a su propietario, quien la recibió en conformidad y en el estado en que se encuentra.

Y respecto del menor se dispuso la posterior notificación de los progenitores, quienes no se hicieron presentes en Comisaría 32, por lo que quedó a cargo de la SENAF.

Investigaban el robo de un auto y secuestraron dispositivos electrónicos

Este sábado por la mañana, personal policial de la Comisaría 24 de Cipolletti llevó a cabo un allanamiento en el marco de una causa judicial por el robo de un vehículo dejado en la vía pública. La diligencia fue autorizada por el Ministerio Público Fiscal con intervención directa en una vivienda ubicada sobre calle José Hernández al 2000.

Durante el procedimiento, los ocupantes del domicilio colaboraron con la entrega voluntaria de varios elementos tecnológicos, entre ellos tres teléfonos celulares, una consola de videojuegos PlayStation 3 y un televisor.

Secuestro José Hernández 2000

Además, en el lugar se procedió al secuestro de prendas y accesorios posiblemente vinculados al hecho investigado: una campera inflable negra, un par de zapatillas deportivas y un reloj tipo smartwatch.

Fuentes de la fuerza destacaron que todos los elementos fueron debidamente registrados y trasladados a la unidad policial para su correspondiente análisis. Las autoridades continúan con las actuaciones judiciales en curso a fin de esclarecer el hecho y determinar la responsabilidad penal de los involucrados.